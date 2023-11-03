Nggak Bikin Bopeng, Ini 7 Cara Menghilangkan Bekas Jerawat Paling Ampuh

Ingin wajah glowing dan bebas dari bekas jerawat? Inilah sederet cara menghilangkan bekas jerawat yang bisa Anda lakukan. Tentunya tanpa efek samping dan cepat mengembalikan kulit wajah seperti semula.

Sebenarnya, bekas jerawat hitam di pipi bisa hilang dengan sendirinya. Namun, membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Bekas jerawat di pipi terkadang membuat rasa kurang percaya diri dengan penampilan. Nah, untuk menghilangkannya, Anda bisa mencoba beberapa cara berikut ini:

Cara Menghilangkan Bekas Jerawat

1. Memakai Serum Penghilang Jerawat

Serum penghilang jerawat umumnya mengandung vitamin C. Selain itu, serum penghilang jerawat pada wajah mengandung kombinasi Niacinamide, Tranexamic Acid, serta AHA dan BHA efektif membantu memudarkan noda hitam bekas jerawat, mengangkat sel-sel kulit mati serta mengurangi kemerahan pada kulit wajah. Serum ini dapat digunakan pada semua jenis kulit.

2. Rutin Melakukan Eksfoliasi

Selanjutnya, jangan lupa untuk menyertakan eksfoliasi dalam step skincare Anda. Eksfoliasi adalah proses menghilangkan sel kulit mati dan diyakini cukup efektif sebagai cara menghilangkan bekas jerawat hitam di pipi.

Anda dapat melakukan eksfoliasi dengan produk-produk kecantikan yang mengandung, AHA, BHA, Retinoid, atau asam salisilat. Namun, perlu diingat bahwa produk eksfoliasi tidak disarankan untuk digunakan setiap hari. Batasi penggunaannya dalam 2-3 kali dalam seminggu pada malam hari. Dosis eksfolian juga harus diberikan dengan benar, agar tidak terlalu banyak sehingga merusak struktur kulit, atau terlalu sedikit sehingga tidak berefek.