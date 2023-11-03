Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Warna Rambut Baru Billie Eilish, Netizen: Mirip Peta BMKG

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:30 WIB
Potret Warna Rambut Baru Billie Eilish, Netizen: Mirip Peta BMKG
Billie Eilish, (Foto: Simon Dawson/Reuters)
A
A
A

BILLIE Eilish dikenal sebagai salah satu penyanyi yang punya gaya penampilan unik dan nyentrik. Pelantun Happier Than Ever ini mewarnai rambutnya dengan unik dan mencuri perhatian publik.

Momen itu dibagikan akun Twitter, @goldeilishgirl, yang mengunggah potret Billie yang memamerkan warna rambut barunya. Dalam foto yang diunggah, pelantun hits Bad Guy tersebut memperlihatkan warna rambutnya yang terang.

Uniknya, Billie hanya mewarnai rambutnya di bagian atas kepala dengan warna merah, kuning, hijau dan oranye. Sementara rambut di bagian bawah Billie masih berwarna hitam legam, sedangkan bagian pinggirnya diwarnai dengan warna merah menyala.

(Foto: Twitter @goldeilishgirl) 

Lebih lanjut diketahui, ternyata foto warna rambut baru Billie Eilish ini hanyalah editan semata. Warna asli dari rambutnya pun merupakan hitam dengan warna merah di tengahnya.

Halaman:
1 2
      
