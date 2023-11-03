Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

8 Produk Kecantikan dan Kosmetik yang Ternyata Berasal dari Israel

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:43 WIB
Ilustrasi produk kecantikan Israel. (Foto: Freepik)
DELAPAN produk kecantikan dan kosmetik yang ternyata berasal dari Israel perlu kalian ketahui. Hal ini semakin ramai dibahas sejak konflik Israel dan Palestina kembali membara usai serangan kelompok Hamas ke beberapa kota ke Israel pada awal Oktober 2023 lalu. Gerakan solidaritas masyarakat dunia termasuk Indonesia untuk Palestina terus digalakan.

Termasuk di antaranya gerakan memboikot produk-produk yang berasal dari Israel ataupun yang memberikan dukungan terhadap Israel. Termasuk juga produk kecantikan dan kosmetik yang berasal dari Israel juga turut menjadi sasaran boikot.

Lantas, apa saja itu? Berikut adalah produk-produk kecantikan dan kosmetik yang ternyata berasal dari Israel, yang dikutip dari berbagai sumber, Jumat (3/11/2023).

1. Careline

Merek produk kecantikan dan kosmetik asal Israel yakni Careline. Careline memproduksi produk kosmetik mulai dari maskara, bedak, foundation, lipstick hingga personal care seperti masker, sampo dan juga parfum. Namun, kalian jangan sampai tertukar antara Careline merek Israel dan Careline merek Filipina, Careline Israel memiliki logo dengan titik yang panjang di atas huruf “i”.

2. Moroccanoil

Meskipun bernama Moroccanoil atau minyak Maroko, aslinya produk kecantikan satu ini bermarkas di Tel Aviv, Israel. Produk yang ia jual adalah untuk perawatan rambut dan juga kulit. Moroccanoil sudah ada sejak 2007 dan produknya juga sudah masuk ke Indonesia yang dijual lewat marketplace.

3. Ahava

Produk kosmetik Israel selanjutnya adalah Ahava. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988. Ahava mengandalkan mineral dari laut mati ke dalam produknya untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Produk ini sudah masuk ke Indonesia dan beberapa negara di Asia.

Halaman:
1 2
      
