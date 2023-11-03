Advertisement
BEAUTY

Menjajal Model Rambut Bob Tumpul ala Hailey Bieber hingga Khloe Kardashian

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:33 WIB
Menjajal Model Rambut Bob Tumpul ala Hailey Bieber hingga Khloe Kardashian
Model Rambut Bob Tumpul. (Foto: Popsugar)
A
A
A

POTONGAN rambut bob nampaknya kembali populer tahun ini. Banyak artis Hollywood menggunakan model rambut ini, seperti Hailey Bieber yang memakainya pada awal 2023, dan terus berkembang sejak saat itu.

Tapi ada satu jenis bob yang menempati peringkat teratas, dan itu adalah potongan rambut bob tumpul. Seperti dilansir dari laman Popsugar, bob ini dikategorikan berdasarkan ujung yang sangat tumpul, model bob tumpul memiliki tampilan yang edgy namun elegan.

Potongan rambut ini terlihat bagus untuk semua orang, itulah sebabnya banyak bintang memakainya selama bertahun-tahun, termasuk Lupita Nyong'o, Lucy Hale, Lori Harvey, dan saudara perempuan Kim, Kourtney, dan Khloe Kardashian.

"Bob tumpul adalah potongan sebahu atau dagu. Sangat mudah untuk mengeringkan rambut dan menambahkan gelombang lembut atau ikal alami, tergantung tekstur rambut Anda," kata Sally Hirsch, kata Jacob Schmidt, penata gaya senior di Burger Nomad.

Potongan rambut ini cocok untuk semua jenis rambut: bergelombang atau keriting, lurus atau rata, atau lembut dan kusut. Ini juga bagus untuk orang yang ingin menambah volume, dan bagus untuk rambut halus atau tipis karena bisa membuatnya terlihat bervolume, kata Schmidt.

Bagi banyak orang, bob tumpul merupakan gaya potongan rambut yang mudah dicuci dan tidak membutuhkan banyak penataan. Ada berbagai pilihan tergantung pada apakah rambut Anda lurus alami, bergelombang, atau keriting.

Halaman:
1 2
      
