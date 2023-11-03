5 Trik agar Makeup Anda Tahan Lama

MAKEUP biasanya digunakan untuk mengubah penampilan wajah dan terkadang tubuh, dengan menggunakan berbagai produk kosmetik. Tujuan utama riasan adalah untuk meningkatkan kecantikan alami, menutupi ketidaksempurnaan dan mengekspresikan diri.

Namun, riasan sering kali hilang atau memudar dalam waktu singkat. Berikut beberapa tips yang perlu Anda ketahui untuk memastikan riasan Anda bertahan sepanjang hari.

Kondisikan kulit Anda dengan benar

Sebelum mulai merias wajah, pastikan kulit Anda dalam kondisi optimal. Basuh wajah Anda secara lembut dengan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Gunakan pelembab untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi. Tunggu beberapa menit sebelum memulai riasan Anda.

Gunakan primer

Primer merupakan item yang sangat penting untuk membuat riasan Anda bertahan lama. Pilih primer yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Primer membantu riasan menempel lebih baik dan mengurangi kemungkinan luntur.

Gunakan Produk Tahan Air

Gunakan produk riasan tahan air jika Anda tahu akan terkena air atau suhu tinggi. Ini akan membantu menjaga riasan Anda tetap utuh.