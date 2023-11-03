Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Trik agar Makeup Anda Tahan Lama

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:01 WIB
5 Trik agar Makeup Anda Tahan Lama
Tips Makeup. (Foto: Freepik)
A
A
A

MAKEUP biasanya digunakan untuk mengubah penampilan wajah dan terkadang tubuh, dengan menggunakan berbagai produk kosmetik. Tujuan utama riasan adalah untuk meningkatkan kecantikan alami, menutupi ketidaksempurnaan dan mengekspresikan diri.

Namun, riasan sering kali hilang atau memudar dalam waktu singkat. Berikut beberapa tips yang perlu Anda ketahui untuk memastikan riasan Anda bertahan sepanjang hari.

Kondisikan kulit Anda dengan benar

Sebelum mulai merias wajah, pastikan kulit Anda dalam kondisi optimal. Basuh wajah Anda secara lembut dengan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Gunakan pelembab untuk menjaga kulit Anda tetap terhidrasi. Tunggu beberapa menit sebelum memulai riasan Anda.

Gunakan primer

Primer merupakan item yang sangat penting untuk membuat riasan Anda bertahan lama. Pilih primer yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Primer membantu riasan menempel lebih baik dan mengurangi kemungkinan luntur.

Gunakan Produk Tahan Air

Gunakan produk riasan tahan air jika Anda tahu akan terkena air atau suhu tinggi. Ini akan membantu menjaga riasan Anda tetap utuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Make-Up tips makeup makeup Make up
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/611/2969149/tutorial-make-up-pink-ala-hailey-bieber-cocok-untuk-rayakan-valentine-VhktPP9Cxm.jpg
Tutorial Make Up Pink ala Hailey Bieber, Cocok untuk Rayakan Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/611/2935418/5-tips-make-up-anti-longsor-bisa-tahan-seharian-YW2qjsdNHO.jpg
5 Tips Make Up Anti Longsor, Bisa Tahan Seharian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement