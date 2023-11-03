Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Sepelekan Budukan, Bocah Ini Justru Alami Kebocoran Katup Jantung

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:00 WIB
Jangan Sepelekan Budukan, Bocah Ini Justru Alami Kebocoran Katup Jantung
Penyakit kulit bisa sebabkan masalah kesehatan serius. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JANGAN pernah sepelekan budukan. Masalah kulit yang terlihat biasa ini ternyata bisa menjadi gejala dari penyakit serius.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr Yuda Herdanto, SpJP, membagikan cerita di X mengenai kejadian ini. Apa yang disampaikan diharapkan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jadi, di awal cuitan dr Yuda menegaskan bahwa jangan pernah menyepelekan gatal-gatal kulit hingga menimbulkan bekas menggelap di kulit, biasa disebut budukan.

"Gara-gara menyepelekan sakit kulit, bisa jadi penyakit kebocoran katup jantung," kata dr Yuda, dikutip MNC Portal, Jumat (3/11/2023).

Dokter Yuda bercerita kalau minggu lalu dirinya dikonsulkan pasien anak berusia 10 tahun dengan keluhan sesak napas. Pemeriksaan singkat mengarah anak ini memiliki gangguan katup jantung.

"Saya lakukan rontgen, jantung anak ini membengkak," katanya.

Penyakit katup jantung

Di postingan tersebut, dr Yuda membagikan foto pembanding antara foto rontgen dada normal VS jantung membesar atau bengkak. Dapat dilihat, area putih di bagian jantung lebih lebar dan ini menandakan adanya kelainan.

"Untuk melihat lebih lanjut, kemudian saya lakukan USG jantung atau echocardiography," tuturnya.

Di unggahan lain, dr Yuda membagikan semacam video berdurasi 10 detik untuk memperlihatkan kondisi jantung yang mengalami masalah. Kondisi jantung si bocah itu pun didiagnosis mengalami 'katup jantung bocor'.

Kok katup jantung bisa bocor?

Dalam dunia medis, penyakit itu disebut dengan penyakit jantung rheumatic. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi kuman Streptococcus group A. Awalnya infeksi ini menyerang saluran napas (ISPA) dan kulit (impetigo). Tapi, bila terus berulang bisa menyebabkan reaksi imun yang merusak jantung.

