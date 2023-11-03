Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Remehkan Asam Lambung, Ini 5 Makanan untuk Redakan Mual

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:00 WIB
Jangan Remehkan Asam Lambung, Ini 5 Makanan untuk Redakan Mual
Makanan untuk mengatasi asam lambung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ASAM lambung kerap kali kambuh dan mengganggu para penderitanya. Jika dibiarkan terus menerus, penyakit ini akan bertambah parah hingga mengganggu aktivitas penderitanya.

Namun, tahukah Anda penyakit asam lambung ini dapat dicegah dengan mengonsumsi beberapa macam makanan lho. Merangkum dari Everyday Health, Jumat (3/11/2023) lima makanan yang bantu meredakan mual asam lambung, yuk disimak!

1. Biskuit

Makanan tinggi pati seperti roti dan biskuit mampu membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut yang mual.

“Sifat biskuit yang hambar membantu memuaskan rasa lapar tanpa bau atau rasa menyengat yang dapat meningkatkan rasa mual,” kata Palinski-Wade.

Makanan bertepung juga dapat membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut Anda. Namun, biskuit ini tentu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, Palinski-Wade menyarankan untuk mengonsumsi biskuit secara perlahan dan teratur.

Masalah Lambung

2. Kacang

Kekurangan protein dapat membuat rasa mual semakin parah, jadi carilah makanan berprotein, seperti kacang-kacangan yang mudah dicerna. Mereka akan dengan cepat mengisi kembali energi Anda yang terkuras dan membantu menghilangkan rasa mual Anda.

“Mual karena rasa lapar yang berlebihan, gula darah rendah, atau kehamilan mungkin bisa disembuhkan dengan makanan berprotein dan lemak dalam kacang-kacangan,” kata Palinski-Wade.

3. Apel

Sedikit serat akan membantu menghilangkan bahan kimia penyebab mual dari sistem Anda, tetapi terlalu banyak serat dalam satu waktu dapat membuat Anda merasa lebih buruk.

“Serat memperlambat pencernaan sehingga memperlambat transit usus mungkin dapat membantu memperlancar pencernaan dan meredakan mual,” kata Erin Palinski-Wade, RD, CDCES , penulis Diet Lemak Perut untuk Dummies.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/481/3069188/asam-lambung-naik-saat-grogi-ini-penjelasan-medisnya-PUPjB4PPXd.jpg
Asam Lambung Naik Saat Grogi? Ini Penjelasan Medisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/483/3002290/mengenal-asam-lambung-penyakit-yang-diduga-diderita-selebgram-bro-jabro-sebelum-meninggal-pCO33vtE3Z.jpg
Mengenal Asam Lambung, Penyakit yang Diduga Diderita Selebgram Bro Jabro Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/483/2975313/sophia-latjuba-ngaku-sempat-alami-masalah-lambung-gegara-tidak-sarapan-QVxfNkxhti.jpg
Sophia Latjuba Ngaku Sempat Alami Masalah Lambung, Gegara Tidak Sarapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/483/2966107/asam-lambung-mendadak-kambuh-ini-4-cara-mengatasinya-U6KFOMNf5I.jpg
Asam Lambung Mendadak Kambuh? Ini 4 Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/483/2950117/asam-lambung-kerap-kumat-ini-cara-mengatasinya-ala-dokter-zaidul-akbar-u6hB381y7p.jpg
Asam Lambung Kerap Kumat? Ini Cara Mengatasinya ala Dokter Zaidul Akbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/483/2944065/5-gerakan-yoga-ini-dapat-ringankan-masalah-asam-lambung-07PzI0fArG.jpg
5 Gerakan Yoga Ini Dapat Ringankan Masalah Asam Lambung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement