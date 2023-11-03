Jangan Remehkan Asam Lambung, Ini 5 Makanan untuk Redakan Mual

ASAM lambung kerap kali kambuh dan mengganggu para penderitanya. Jika dibiarkan terus menerus, penyakit ini akan bertambah parah hingga mengganggu aktivitas penderitanya.

Namun, tahukah Anda penyakit asam lambung ini dapat dicegah dengan mengonsumsi beberapa macam makanan lho. Merangkum dari Everyday Health, Jumat (3/11/2023) lima makanan yang bantu meredakan mual asam lambung, yuk disimak!

1. Biskuit

Makanan tinggi pati seperti roti dan biskuit mampu membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut yang mual.

“Sifat biskuit yang hambar membantu memuaskan rasa lapar tanpa bau atau rasa menyengat yang dapat meningkatkan rasa mual,” kata Palinski-Wade.

Makanan bertepung juga dapat membantu menyerap asam lambung dan menenangkan perut Anda. Namun, biskuit ini tentu tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, Palinski-Wade menyarankan untuk mengonsumsi biskuit secara perlahan dan teratur.

2. Kacang

Kekurangan protein dapat membuat rasa mual semakin parah, jadi carilah makanan berprotein, seperti kacang-kacangan yang mudah dicerna. Mereka akan dengan cepat mengisi kembali energi Anda yang terkuras dan membantu menghilangkan rasa mual Anda.

“Mual karena rasa lapar yang berlebihan, gula darah rendah, atau kehamilan mungkin bisa disembuhkan dengan makanan berprotein dan lemak dalam kacang-kacangan,” kata Palinski-Wade.

3. Apel

Sedikit serat akan membantu menghilangkan bahan kimia penyebab mual dari sistem Anda, tetapi terlalu banyak serat dalam satu waktu dapat membuat Anda merasa lebih buruk.

“Serat memperlambat pencernaan sehingga memperlambat transit usus mungkin dapat membantu memperlancar pencernaan dan meredakan mual,” kata Erin Palinski-Wade, RD, CDCES , penulis Diet Lemak Perut untuk Dummies.