5 Tips Menghilangkan Stres, Salah Satunya Merawat Diri

STRES merupakan hal yang susah dihindari. Baik stres akibat tekanan pekerjaan, maupun stres akibat hubungan asmara yang tak berjalan dengan baik.

Selain itu hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kerentanan Anda terhadap stres. Seperti genetika, tipe kepribadian, cara individu menghadapi stres, trauma masa kecil, dan lainnya.

Meminimalkan stres kronis dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin dapat mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan. Stres kronis dapat meningkatkan risiko kondisi kesehatan, termasuk penyakit jantung, gangguan kecemasan, dan depresi.

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menghilangkan stres dikutip dari Healthline,

1. Pola Makan yang Seimbang

Pola makan mempengaruhi setiap aspek kesehatan, termasuk kesehatan mental Anda.

Meminimalkan asupan makanan dan minuman olahan dan mengonsumsi lebih banyak makanan utuh dapat membantu memastikan tubuh Anda mendapat nutrisi yang tepat. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan ketahanan Anda terhadap stres.

2. Lakukan Aktivitas Fisik Lebih Banyak

Ketika Anda stress, menggerakan badan mungkin dapat mengurangi level stress dan memperbaiki mood. Olahraga teratur telah terbukti memperbaiki gejala kondisi kesehatan mental umum seperti kecemasan dan depresi.

Jika saat ini Anda bukan termasuk orang yang aktif, mulailah dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda. Pilih aktivitas yang Anda sukai dapat membantu meningkatkan peluang Anda untuk tetap melakukannya dalam jangka panjang.

BACA JUGA:

3. Minimalkan Penggunaan Ponsel dan waktu Pemakaian Perangkat

Meskipun ponsel pintar, komputer, dan tablet seringkali diperlukan, menggunakannya terlalu sering dapat meningkatkan tingkat stres.

Menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dikaitkan dengan rendahnya kesejahteraan psikologis dan peningkatan tingkat stres pada orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, waktu menatap layar dapat berdampak negatif terhadap waktu tidur, yang juga dapat menyebabkan peningkatan tingkat stres.

4. Praktekkan Perawatan Diri

Menyisihkan waktu untuk mempraktikkan perawatan diri dapat membantu mengurangi tingkat stres Anda. Beberapa hal ini meliputi jalan-jalan di taman sekitar, mandi dengan aroma terapi, berolahraga, pijat, atau berlatih yoga.