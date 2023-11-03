Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Biji Buah-buahan Ini Miliki Manfaat bagi Kesehatan, Ada Alpukat hingga Semangka

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:00 WIB
5 Biji Buah-buahan Ini Miliki Manfaat bagi Kesehatan, Ada Alpukat hingga Semangka
Manfaat biji alpukat bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BUAH-buahan memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi tubuh. Selain rasanya lezat, nutrisi yang terkandung dalam buah ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh.

Namun, tahukah Anda bahwa selain buahnya, beberapa biji dari tanaman ini juga memiliki manfaat lho bagi kesehatan. Menurut ahli gizi Priya Kathpal, beberapa biji buah ini aman untuk dikonsumsi dan dijadikan smoothies.

Melansir laman Thehealthsite, Jumat (3/11/2023), berikut manfaat biji dari buah-buahan berikut ini. Yuk disimak!

1. Biji alpukat

Siapa sangka, biji alpukat kaya akan serat larut dan antioksidan. Biji ini merupakan salah satu sumber potasium terbaik. Manfaat konsumsi biji alpukat, dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Alpukat

2. Biji lemon

Makan satu atau dua biji lemon mampu mengatasi rasa nyeri tubuh. Hal ini dikarenakan biji lemon mengandung asam salisilat yang baik untuk tubuh.

3. Biji semangka

Merupakan salah satu makanan yang paling bergizi. Biji semangka umumnya bisa dibuat kuaci. Ngemil biji semangka bisa menjaga kesehatan kuku, rambut, dan membuat kulit bersinar. Kandungan seng, serat, dan zat besinya merupakan sumber yang baik dari asam sehat.

Halaman:
1 2
      
