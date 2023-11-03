10 Tips Mencegah Terinfeksi Cacar Monyet, Salah Satunya Jangan Berhubungan Bebas

JUMLAH kasus cacar monyet terus meningkat. Kini kasus cacar monyet sudah naik jadi 33 kasus.

Dengan meningkatnya kasus cacar monyet, maka masyarakat wajib waspada.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menjelaskan, mayoritas kasus aktif cacar monyet atau mpox sudah positif terjangkit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan infeksi penyakit seksual.

Nah, cacar monyet sendiri gejalanya muncul ruam-ruam 1-5 hari setelah gejala awal. Ruam sering dimulai di wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya, seperti tangan, kaki, hingga sekitar alat kelamin.

BACA JUGA:

Kasus Cacar Monyet Meningkat, Dokter: Kebanyakan Pasien Pria Muda yang Lakukan Hubungan SejenisLalu bagaimana cara mencegah cacar monyet?

Dikutip dari Puskesmas Kuta Selatan, dilansir dari Cleveland Clinic, cara untuk mencegah penularan virus cacar monyet antara lain,

1. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir

2. Vaksinasi

3. Hindari kontak dengan hewan yang terinfeksi (terutama hewan yang sakit atau mati)

4. Hindari kontak dengan tempat tidur dan bahan lain yang terkontaminasi virus

5. Masak dengan matang semua makanan yang mengandung daging atau bagian hewan

6. Hindari kontak dengan orang yang mungkin terinfeksi virus cacar monyet

7. Lakukan seks aman, seperti menggunakan kondom

8. Memakai masker yang menutupi mulut dan hidung Anda saat berada di sekitar orang lain

9. Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh

10. Gunakan alat pelindung diri (APD) saat merawat orang yang terinfeksi virus

BACA JUGA:

Penularan cacar monyet dari hewan ke manusia terjadi melalui kulit yang luka, seperti dari gigitan atau cakaran. Bisa juga melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh atau lesi cacar (luka) dari hewan yang terinfeksi.