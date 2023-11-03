6 Cara Menurunkan Berat Badan Secara Alami, 100 Persen Sukses!

MEMILIKI badan yang sehat dan ideal adalah impian semua orang. Namun memiliki tubuh sesuai dengan impian membutuhkan perjuangan yang tidak mudah.

Meski demikian ada segudang cara yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan berat badan. Anda hanya memerlukan niat dan ketekukan dalam menjalaninya saja. Melansir dari halaman resmi healthline, Jumat (3/10/2023) berikut enam tips menurunkan berat badan secara alami, yuk disimak.

1. Konsumsi banyak buah dan sayur

Buah dan sayur adalah makanan yang bergizi yang dapat menurunkan berat badan,karena buah dan sayur ini mempuyai rendah kalori terhadap akan kaya serat, mineral, vitamin, air dan antioksidan.

Selain tinggi mineral,nutrisi dan serat,biasanya buah dan sayur akan memiliki kepadatan energi yang rendah yang dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengontrol nafsu makan dan juga dapat membantu kesehatan pencernaan pada sembelit.

2. Mengurangi kalori cairan





Kalori cairan adalah jumlah kalori yang dikosumsi pada minuman berkalori seperti minuman soda, minuman manis, minuman berenergi, dan susu coklat.

Minuman-minuman ini akan berdampak negatif pada kesehatan karena tidak memberikan nutrisi. Selain itu minuman kalori memiliki rendah serat yang tidak dapat memberikan rasa kenyang.

Oleh karena itu penting untuk mengurangi kalori cairan dengan kalori yang lebih rendah seperti air putih,kopi hitam tanpa gula dan air kelapa murni,dengan meminum rendah kalori dapat membantu hidrasi tanpa menambah jumlah kalori.

3. Cukup tidur

Tidur yang cukup salah satu tips untuk menurunkan berat badan dan juga mencegah kenaikan berat badan di masa yang akan datang. Para peneliti menunjukan bahwa orang yang kurang tidur kemungkinan 55 persen akan terkena obesitas dibandingkan dengan orang yang cukup tidur.

Tetapi sebagian ahli mengatakan bahwa kurang tidur akan menyebabkan kekurangan berat badan kenapa karena kurang tidur menganggu fluktasi harian hormon nafsu makan,yang menyebabkan nafsu makan akan berkurang.