Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengidap Hipertensi, Ini 6 Makanan yang Cocok Kamu Konsumsi

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:29 WIB
Pengidap Hipertensi, Ini 6 Makanan yang Cocok Kamu Konsumsi
Hipertensi (Foto:Freepik)
A
A
A

PENGIDAP hipertensi atau tekanan darah tinggi harus berhati-hati dalam memilih makanan. Sebab jika tak hati-hati hipertensi malah bisa makin parah.

Apalagi hipertensi bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan, yang membahayakan nyawa jika dibiarkan begitu saja.

Nah, berikut ini 6 makanan terbaik untuk penderita hipertensi, yang dilansir dari Healthline.

 wortel

1. Wortel

Wortel mengandung senyawa fenolik tinggi, seperti asam klorogenat, p-coumaric, dan caffeic, yang membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan, yang dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah.

Meski wortel bisa dinikmati dengan cara dimasak atau dimakan mentah, memakannya mentah mungkin lebih bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Seledri

Seledri merupakan sayuran populer yang memiliki efek positif pada tekanan darah. Seledri mengandung senyawa yang disebut phthalides, yang dapat membantu mengendurkan pembuluh darah dan menurunkan tingkat tekanan darah.

 

3. Brokoli

Brokoli dikenal dengan banyak efek menguntungkan bagi kesehatan, termasuk kesehatan sistem peredaran darah. Misalnya, menambahkan sayuran ini ke dalam konsumsi harian Anda, merupakan cara cerdas untuk menurunkan tekanan darah.

Brokoli sarat dengan antioksidan flavonoid, yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan fungsi pembuluh darah dan meningkatkan kadar oksida nitrat di dalam tubuh Anda.

 BACA JUGA:

4. Biji labu

Meskipun ukurannya kecil, biji labu adalah sumber nutrisi terkonsentrasi yang penting untuk pengendalian tekanan darah, termasuk magnesium, kalium, dan arginin, asam amino yang dibutuhkan untuk produksi oksida nitrat, yang penting untuk relaksasi pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Minyak biji labu juga telah terbukti sebagai obat alami yang ampuh untuk tekanan darah tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/298/3181277//frozen_food-0rHj_large.jpg
Tips Hidup Sehat dan Praktis dengan Makanan Beku, Ini 3 Stok Ideal di Freezer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180536//sup_krim-GfIb_large.jpg
Hujan-Hujan Enaknya Masak Cream Soup, Ini Resepnya ala Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785//wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/298/3179129//sukiyaki-jv8X_large.jpg
Resep Sukiyaki, Makanan Berkuah khas Jepang Cocok Disantap saat Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement