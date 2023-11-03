Pengidap Hipertensi, Ini 6 Makanan yang Cocok Kamu Konsumsi

PENGIDAP hipertensi atau tekanan darah tinggi harus berhati-hati dalam memilih makanan. Sebab jika tak hati-hati hipertensi malah bisa makin parah.

Apalagi hipertensi bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan, yang membahayakan nyawa jika dibiarkan begitu saja.

Nah, berikut ini 6 makanan terbaik untuk penderita hipertensi, yang dilansir dari Healthline.

1. Wortel

Wortel mengandung senyawa fenolik tinggi, seperti asam klorogenat, p-coumaric, dan caffeic, yang membantu mengendurkan pembuluh darah dan mengurangi peradangan, yang dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah.

Meski wortel bisa dinikmati dengan cara dimasak atau dimakan mentah, memakannya mentah mungkin lebih bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi.

2. Seledri

Seledri merupakan sayuran populer yang memiliki efek positif pada tekanan darah. Seledri mengandung senyawa yang disebut phthalides, yang dapat membantu mengendurkan pembuluh darah dan menurunkan tingkat tekanan darah.

3. Brokoli

Brokoli dikenal dengan banyak efek menguntungkan bagi kesehatan, termasuk kesehatan sistem peredaran darah. Misalnya, menambahkan sayuran ini ke dalam konsumsi harian Anda, merupakan cara cerdas untuk menurunkan tekanan darah.

Brokoli sarat dengan antioksidan flavonoid, yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan fungsi pembuluh darah dan meningkatkan kadar oksida nitrat di dalam tubuh Anda.

4. Biji labu

Meskipun ukurannya kecil, biji labu adalah sumber nutrisi terkonsentrasi yang penting untuk pengendalian tekanan darah, termasuk magnesium, kalium, dan arginin, asam amino yang dibutuhkan untuk produksi oksida nitrat, yang penting untuk relaksasi pembuluh darah dan penurunan tekanan darah. Minyak biji labu juga telah terbukti sebagai obat alami yang ampuh untuk tekanan darah tinggi.