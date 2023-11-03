Atta Halilintar Alami Hernia, Ini Gejala Awal yang Dirasakan

SELEBRITI Atta Halilintar mengaku mengalami hernia. Meski demikian suami Aurel Hermansyah ini mengaku sudah pulih dari penyakit yang dialaminya.

Atta pun mengambil pelajaran penting dari musibah yang menimpanya, dengan lebih hati-hati saat berolahraga. Sebelum dokter mendiagnosis hernia, Atta Halilintar mengaku alami beberapa gejala khas.

"(Bagian tubuh) dari perut (sampai) ke bawah kram, susah gerak," katanya, dikutip MNC Portal dari Instagram pribadinya @attahalilintar, Jumat (3/11/2023).

Gejala tersebut yang membuat Atta akhirnya datang ke rumah sakit untuk mencari tahu dari mana sumber masalah. Dia pun menjalani pemeriksaan CT Scan dan akhirnya diketahui ada hernia.

"Untungnya lemak bukan usus yang ke bawah (keluar)," kata Atta.

Belajar dari pengalaman Atta Halilintar ini, apa sebenarnya gejala hernia yang perlu diwaspadai?

Menurut laporan Cleveland Clinic, tidak semua hernia menimbulkan gejala. Bahkan, dikatakan di sana bahwa hernia mungkin tidak ada rasanya.