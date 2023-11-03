4 Cara Mencegah Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Jaga Berat Badan hingga Kurangi Asupan Gula

KASUS gagal ginjal akut yang terjadi pada anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para orangtua. Diduga sejumlah jenis obat-obatan menjadi penyebab gagal ginjal akut.

Plt. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Yanti Herman, MH. Kes. sejumlah antisipasi telah dilakukan termasuk melakukan fasilitasi dengan menyusun pedoman penatalaksanaan Gagal Ginjal Akut pada Anak.

"Dimulai dari diagnosis klinis. Penegakan diagnosis untuk penyakit gagal ginjal akut pada anak diawali dengan mengamati gejala dan tanda klinis yang dialami pasien, salah satunya terjadi penurunan jumlah BAK (oliguria) atau tidak ada sama sekali BAK (anuria)," kata dr. Yanti dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Lantas bagaimana cara mengatasi gagal ginjal akut yang terjadi kepada anak? Berikut empat cara untuk mencegahnya.

1. Kurangi Asupan Gula

Rasa manis yang dihasilkan dari gula memang paling disukai oleh anak-anak. Akan tetapi jika terlalu berlebihan, maka ini akan membuat kesehatan buah hati Anda terancam, termasuk berpotensi gagal ginjal.

Sebagai gantinya, para orangtua bisa mengganti camilan dengan menyediakan buah-buahan segar. Selain manis, buah juga kaya manfaat untuk kesehatan tubuh buah hati Anda.

2. Jaga Berat Badan

Melihat anak-anak tumbuh berisi kerap terlihat lucu dan menggemaskan. Namun tahukah Anda, jika terlalu gemuk juga tidak baik lho untuk kesehatannya. Apalagi bisa berpengaruh pula terhadap ginjalnya.

Menurut sejumlah penelitian menyatakan, bahwa obesitas pada anak terbukti meningkatkan risiko penyakit ginjal. Untuk itu para orangtua perlu memerhatikan kesehatan dan menjaga berat badan ideal anaknya.