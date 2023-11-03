Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Perusahaan Obat yang Ternyata Produk Israel, Apa Saja?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:30 WIB
Perusahaan Obat yang Ternyata Produk Israel, Apa Saja?
Ilustrasi tanaman obat (Foto: Youtube)
MENGULIK perusahaan obat yang ternyata produk Israel ini merajai industri kesehatan berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Adapun perusahaan itu bernama Teva Pharmaceuticals Industries dikenal sebagai salah satu produsen obat generik terkemuka di dunia.

Mereka menyediakan berbagai jenis obat generik dengan harga lebih terjangkau. Hal ini membuat pasar Teva Pharmaceuticals sangat luas.

Selain itu perusahaan obat yang ternyata produk Israel ini pernah pernah ikut membuat vaksin Covid-19. Sementara itu, Teva Pharmaceuticals Industries berdiri pada tahun 1901 di Yerusalem.

Obat

Awalnya perusahaan ini dinamai seperti nama pendirinya para apoteker bernama Salomon, Levin dan Elstein Ltd. Mereka mendistribusikan obat-obatan impor ke seluruh wilayah dengan menggunakan kereta bagal dan karavan unta.

Seiring dengan meningkatnya permintaan obat-obatan lokal, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Halaman: 1 2
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
