Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Sering Makan Mi Instan Bisa Ganggu Fungsi Ginjal?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:28 WIB
Apa Benar Sering Makan Mi Instan Bisa Ganggu Fungsi Ginjal?
Mi instan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BANYAK orang suka makan mi instan, sebab rasanya yang lezat dan gurih bikin ketagihan. Mi instan juga sering dianggap makan murah dan mudah dimasak, makanya tak heran banyak orang kecanduan.

Di Indonesia sendiri ada berbagai merek mi instan yang dijual di pasaran. Mulai dari merek lokal yang sudah go internasional hingga merek mi instan yang diimpor ke Indonesia

 mi instan

Meski demikian, terlalu sering mengonsumsi mi instan ternyata berbahaya bagi kesehatan. Hal itu itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD.,.

“Mi instan merupakan makanan yang diproses dan mengandung cukup banyak natrium. Selain natrium, juga mengandung penyedap atau MSG,” tulis Prof Zubairi dalam cuitannya di X.

 BACA JUGA:

Prof Zubairi menambahkan pada dasarnya mi instan ini aman dikonsumsi, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Beberapa studi menyebutkan cukup satu hingga dua bungkus saja dalam seminggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/298/3180555//viral-2C0A_large.jpg
Viral Siswi SMA Cantik Ini Diam-Diam Buat Mi Pakai Thumbler di Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/455/3131210//kim_jung_so-ger6_large.jpg
Pemilik Mi Samyang Jadi Orang Terkaya di Korea Selatan 2025, Punya Harta Rp21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/320/3097835//kisah-nunuk-nuraini-sang-peracik-bumbu-indomie-olwnp7qxfZ.png
Kisah Nunuk Nuraini sang Peracik Bumbu Indomie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/455/3097761//ini-5-orang-terkaya-di-indonesia-yang-jualan-mi-instan-Za9OTBTaAv.png
Ini 5 Orang Terkaya di Indonesia yang Jualan Mi Instan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement