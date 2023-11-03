Apa Benar Sering Makan Mi Instan Bisa Ganggu Fungsi Ginjal?

BANYAK orang suka makan mi instan, sebab rasanya yang lezat dan gurih bikin ketagihan. Mi instan juga sering dianggap makan murah dan mudah dimasak, makanya tak heran banyak orang kecanduan.

Di Indonesia sendiri ada berbagai merek mi instan yang dijual di pasaran. Mulai dari merek lokal yang sudah go internasional hingga merek mi instan yang diimpor ke Indonesia

Meski demikian, terlalu sering mengonsumsi mi instan ternyata berbahaya bagi kesehatan. Hal itu itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD.,.

“Mi instan merupakan makanan yang diproses dan mengandung cukup banyak natrium. Selain natrium, juga mengandung penyedap atau MSG,” tulis Prof Zubairi dalam cuitannya di X.

Prof Zubairi menambahkan pada dasarnya mi instan ini aman dikonsumsi, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Beberapa studi menyebutkan cukup satu hingga dua bungkus saja dalam seminggu.