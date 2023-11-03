Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bisa Picu Bunuh Diri, Jangan Abaikan Burnout di Lingkungan Kerja!

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:12 WIB
Bisa Picu Bunuh Diri, Jangan Abaikan Burnout di Lingkungan Kerja!
Podcast Aksi Nyata. (Foto: Ist)
BURNOUT merupakan kondisi stres kronis di mana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional. Masalah kesehatan mental ini belakangan sering ditemukan pada para pekerja di kota-kota besar.

Isu burnout pun menjadi sangat penting dan muali mendapat perhatian publik. Pasalnya jika tidak segera ditangani secara profesional dampaknya dapat memicu seseorang untuk melakukan bunuh diri.

 Podcast Aksi Nyata

Hal tersebut disampaikan secara gamblang oleh Septyana Dama Yanti P, S.Psi, CFMW, Psychobiometric Life Coach/Founder Nusantara Damma Center/ Access Consciousness Facilitator, saat menjadi narasumber di Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Jumat (3/11/2023).

 BACA JUGA:

"Worst case dari burnout itu adalah bunuh diri. Karena dia sangat ingin keluar dari kondisi tersebut namun tidak mendapatkan pertolongan. Bahkan, ada yang kondisinya sampai tidak bisa cerita ke orang lain karena semua masalah itu kesalahan dia," ujar Septyana.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat burnout, Septyana menyarankan agar para pekerja mulai memperhatikan level stress mereka. Paling tidak mengetahui gejala-gejala ketika mereka akan memasuki fase burnout.

Gejala burnout yang paling mudah dideteksi adalah ketika kondisi tubuh menurun drastis, badan selalu merasa lelah, tidak semangat beraktivitas, hingga terserang penyakit asam lambung (gerd).

"Asam lambung atau gerd itu salah satu sinyal dari tubuh kalau kondisi kesehatan mental kita sudah sangat tertekan. Sayangnya, kebanyakan orang selalu ambil jalan pintas dengan meminum obat," ungkap Septyana.

 BACA JUGA:

"Padahal penyakit tersebut muncul karena ada kekhawatiran di diri kita. Jadi kita juga harus cari tahu sumber kekhawatiran kita itu apa? Apakah karena pekerjaan? Atau ada masalah lain," tambahnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
