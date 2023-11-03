Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Mental, Salah Satunya Kurangi Stres

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:19 WIB
5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Mental, Salah Satunya Kurangi Stres
Pentingnya menjaga kesehatan mental. (Foto: Pixabay)
A
A
A

SETIAP orang wajib menjaga kesehatan mentalnya. Sebab tak ada kesehatan tanpa kesehatan mental.

Mental yang sehat sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial dan akan mempengaruhi cara berfikir, merasakan, dan berperilaku.

penting menjaga kesehatan mental

Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental?

Dikutip dari RSUD Bendan, berikut ini cara menjaga kesehatan mental,

1. Istirahat yang cukup

2. Olahraga secara rutin

3. Lakukan hal positif

4. Kurangi stres

5. Menjaga Konsentrasi

Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara sebaik mungkin.

