5 Tips untuk Menjaga Kesehatan Mental, Salah Satunya Kurangi Stres

SETIAP orang wajib menjaga kesehatan mentalnya. Sebab tak ada kesehatan tanpa kesehatan mental.

Mental yang sehat sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial dan akan mempengaruhi cara berfikir, merasakan, dan berperilaku.

Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan mental?

Dikutip dari RSUD Bendan, berikut ini cara menjaga kesehatan mental,

1. Istirahat yang cukup

2. Olahraga secara rutin

3. Lakukan hal positif

4. Kurangi stres

5. Menjaga Konsentrasi

Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara sebaik mungkin.