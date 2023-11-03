Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hobi Minum Es Teh, Apa Sih Bahayanya?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:05 WIB
Hobi Minum Es Teh, Apa Sih Bahayanya?
Minum es teh. (Foto: KOA)
A
A
A

MINUM es teh jadi hal yang dilakukan oleh banyak orang. Apalagi di tengah cuaca panas terik, makin banyak orang hobi nyari es teh.

Apalagi es teh manis dianggap jadi solusi untuk meredakan dahaga. Namun, tahukah Anda kalau minum es teh terlalu sering juga kurang sehat?

 es teh

dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Spesialis Kecantikan mengatakan, walaupun teh memang dinilai mempunyai segudang manfaat, tetapi jika terlalu sering justru akan berdampak buruk terhadap kesehatan.

 BACA JUGA:

Hal itu dibuktikan dengan salah satu penelitian yang menunjukkan seseorang yang sering mengkonsumsi teh bisa menghambat setidaknya 60 Persen penyerapan zat besi dalam tubuh.

“Ya kalau cuman sesekali sih gak apa-apa, tapi kalau terlalu sering yang nggak baik buat tubuh,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Kebiasaan minum es teh, terang dia, bisa membuat tubuh menjadi kekurangan zat besi dan menyebabkan anemia atau kurangnya sel darah merah. Untuk itu batas aman mengkonsumsi teh menurut Kemenkes adalah 750 mg/hari atau setara dengan lima cangkir teh berukuran 200 ml.

 BACA JUGA:

Tidak hanya itu, Kemenkes juga mengimbau masyarakat agar menghindari kebiasaan minum teh saat beberapa kondisi. Misalnya minum teh saat atau sesudah makan karena zat yang terkandung dalam makanan bisa diambil stimulan teh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
