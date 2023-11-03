Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Warning, Pengidap Diabetes Makin Lama Makin Muda Usianya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:21 WIB
Warning, Pengidap Diabetes Makin Lama Makin Muda Usianya
Pengidap diabetes. (Foto: Medical news today)
A
A
A

DOKTER Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Endokrin Metabolik Diabetes RSCM Jakarta Dicky Levenus Tahapary mengatakan, perubahan perilaku menjadi salah satu faktor banyaknya penderita diabetes di usia muda.

"Jadi kalo kita lihat dari riset kesehatan dasar sekitar 1/4 atau lima juta penderita diabetes di Indonesia di bawah 45 tahun. Selain genetik, faktor perubahan lingkungan dan perilaku hidup jadi penyebabnya," kata dr Dicky.

 diabetes

Dikutip dari Antara, Data International Diabetes Federation (IDF) pada 2021 menunjukkan, sebanyak 10,6 persen atau 1 dari 10 orang Indonesia terkena penyakit diabetes. Data tersebut menggambarkan, prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia telah mencapai 19.465.100 orang.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan, perubahan lingkungan dan perilaku khususnya ketersediaan makanan sehat menjadi penyebab banyaknya penderita diabetes pada usia muda.

"Kalau kita lihat dari faktor lingkungan dan perilaku, perubahannya sangat besar dalam arti perubahan pola hidup di masyarakat termasuk ketersediaan makanan yang kurang sehat dan minuman dengan pemanis yang cukup banyak," kata dia.

Dia juga mencontohkan pasien yang terkena diabetes secara genetik, kemudian anaknya juga sangat berpotensi menurunkan kasus diabetes kepada anaknya. Hal ini dinilai, menjadi salah satu faktor diabetes usia di bawah 45 tahun yang angka penderitanya cukup besar.

 BACA JUGA:

Kemudian ia juga mengatakan, untuk orang yang memang secara genetik, berisiko terkena diabetes dapat lebih cepat karena tidak melakukan pencegahan pemeriksaan secara dini hingga dipicu dengan lingkungan, kondisi dan prilaku hidup yang tidak sehat.

"Makanya penyakit diabetes terjadi makin lama, makin muda usianya," ujarnya.

