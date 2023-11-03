Suka Minum Es saat Cuaca Panas, Apa Dampaknya bagi Kesehatan?

SAAT cuaca panas terik, banyak orang suka minum es. Alasannya menyegarkan tubuh dan penghilang haus.

Namun, apakah dampaknya minum es bagi kesehatan saat cuaca panas? Sebab banyak orang yang bilang kalau minum es bisa menyebabkan flu dan sakit lainnya, benarkah?

Dokter sekaligus Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman mengatakan, sebenarnya minum es boleh-boleh saja. Namun menurut dr Dicky, yang bagus adalah air yang suhunya sama dengan suhu tubuh.

"Seperti air kelapa atau air elektrolit itu memiliki osmolaritas yang sama dengan tubuh sehingga mudah diserap," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal baru-baru ini.

Dokter Dicky menambahkan air kelapa dan air elektrolit juga bisa mengembalikan dengan cepat cairan elektrolit tubuh saat kekurangan cairan.