Terkena Cacar Monyet dan Lakukan Isolasi Mandiri, Ini yang Perlu Dilakukan

MASYARAKAT yang terkena cacar monyet atau MPOX tidak perlu panik dan bisa melakukan isolasi mandiri. Terutama apabila mereka yang terkena MPOX masih mengalami gejala ringan.

Apabila gejala yang dirasakan sudah sangat berat. Otomatis mereka yang terkena MPOX mau tidak mau harus diisolasi di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius.

Nah, bagi yang melakukan isolasi mandiri perlu mencermati beberapa hal yang perlu dilakukan. Menurut dr Erni Juwita SpPD, ahli penyakit tropik dan infeksi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hal pertama yang dilakukan pasien MPOX gejala ringan saat melakukan isolasi mandiri adalah memerhatikan kecukupan nurtrisi.

Hal itu dilakukan agar pasien MPOX bisa memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. "Tapi memang ika memang sulit makan dan minum mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit," kata dr Erni Juwita saat menjadi pembicara di webinar Tatalaksana MPOX, Kamis 2 November 2023.

Dia melanjutkan jika saat isolasi mandiri terdapat kelihan sistemik seperti deman, nyeri, muncul lesi, maka pasien MPOX haru smelakukan pengobatan secara sistemik. Obat-obatan yang diberikan juga tidak ada kriteria khusus.

BACA JUGA: Pasien Cacar Monyet di Sejumlah RS Jakarta

Jadi ketika merasa nyeri maka bisa menggunakan obat penghilang nyeri. Begitu juga dengan rasa gatal yang diakibatkan oleh lesi yang muncul di permukaan kulit.

Dia justru menyarankan agar pasien MPOX benar-benar menjaga kebersihan kulit. Bahkan sebisa mungkin untuk tidak menggaruk lesi karena rasa gatal yang muncul.

"Jangan garuk karena lesi bisa bertambah dan bahkan memunculkan infeksi ikutan," tuturnya.