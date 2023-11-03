Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cacar Monyet Masuk Dalam Kategori Infeksi Menular Seksual? Ini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:00 WIB
Cacar Monyet Masuk Dalam Kategori Infeksi Menular Seksual? Ini Penjelasannya
Cacar monyet masuk dalam kategori IMS? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT cacar monyet atau monkeypox (Mpox) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Bahkan penyakit ini sudah mulai ditemukan di beberapa kota lainnya seperti Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung.

Seiring dengan peningkatan jumlah penderita cacar monyet tersebut, maka penyakit ini kerap kali dikaitkan dengan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Hal ini karena penyebabnya disebabkan oleh riwayat hubungan seksual sebelumnya.

Ditambah lagi kemunculan lesi yang sering kali terjadi di beberapa organ tubuh seperti alat genetalia, memperkuat dugaan masyarakat kalau cacar monyet bagian dari IMS.

Lantas apakah benar cacar monyet termasuk kategori penyakit Infeksi Meluar Seksual?

Cacar Monyet

Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Robert Sinto, Sp. PD, K-PTI menjelaskan sebanyak 95 Persen cacar monyet memang mengalami penularan melalui hubungan seksual, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra monkeypox termasuk penyakit IMS.

Menurutnya sampai tahun lalu dunia mengatakan kalau cacar monyet bukanlah termasuk Infeksi Menular Seksual, karena hal itu hanya terjadi penularan ketika seseorang kontak erat melalui hubungan seksual.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056456/anak-terinfeksi-mpox-ini-hal-yang-wajib-dilakukan-orangtua-60GqhMTBTt.jpg
Anak Terinfeksi Mpox? Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056298/cara-mengobati-mpox-sudah-ada-vaksinnya-kwUZ0qZSHp.jpg
Cara Mengobati Mpox, Sudah Ada Vaksinnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056294/apa-yang-harus-dilakukan-seseorang-jika-terinfeksi-mpox-ini-penjelasannya-WsT1iWMiXE.jpg
Apa yang Harus Dilakukan Seseorang jika Terinfeksi Mpox? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056293/ini-kelompok-orang-yang-rentan-terinfeksi-mpox-waspadai-penularannya-I8PyiQJxaU.jpg
Ini Kelompok Orang yang Rentan Terinfeksi Mpox, Waspadai Penularannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056288/mengenal-secara-detail-pola-penyebaran-mpox-penyakit-yang-tengah-jadi-sorotan-who-OdkMBwCalJ.jpg
Mengenal Secara Detail Pola Penyebaran Mpox, Penyakit yang Tengah Jadi Sorotan WHO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3055961/pendatang-dari-luar-negeri-wajib-skrining-dan-isi-form-health-pass-cegah-penularan-mpox-U5NWwI7Jab.jpg
Pendatang dari Luar Negeri Wajib Skrining dan Isi Form Health Pass, Cegah Penularan Mpox
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement