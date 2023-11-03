Cacar Monyet Masuk Dalam Kategori Infeksi Menular Seksual? Ini Penjelasannya

PENYAKIT cacar monyet atau monkeypox (Mpox) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Bahkan penyakit ini sudah mulai ditemukan di beberapa kota lainnya seperti Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung.

Seiring dengan peningkatan jumlah penderita cacar monyet tersebut, maka penyakit ini kerap kali dikaitkan dengan penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Hal ini karena penyebabnya disebabkan oleh riwayat hubungan seksual sebelumnya.

Ditambah lagi kemunculan lesi yang sering kali terjadi di beberapa organ tubuh seperti alat genetalia, memperkuat dugaan masyarakat kalau cacar monyet bagian dari IMS.

Lantas apakah benar cacar monyet termasuk kategori penyakit Infeksi Meluar Seksual?





Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Robert Sinto, Sp. PD, K-PTI menjelaskan sebanyak 95 Persen cacar monyet memang mengalami penularan melalui hubungan seksual, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra monkeypox termasuk penyakit IMS.

Menurutnya sampai tahun lalu dunia mengatakan kalau cacar monyet bukanlah termasuk Infeksi Menular Seksual, karena hal itu hanya terjadi penularan ketika seseorang kontak erat melalui hubungan seksual.