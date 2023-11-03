Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Fakta Menarik Sigiriya, Istana Megah di Atas Batu Raksasa Sri Lanka yang Menakjubkan

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:01 WIB
5 Fakta Menarik Sigiriya, Istana Megah di Atas Batu Raksasa Sri Lanka yang Menakjubkan
Sigiriya di Sri Lanka. (Foto: visitinsrilanka.com)
A
A
A

SIGIRIYA atau Batu Singa merupakan benteng sekaligus istana kerajaan kuno di Distrik Matale, Sri Lanka yang sangat unik. Selain arsitekturnya yang menakjubkan, keindahan alamnya juga memukau.

Bangunan raksasa tersebut menyimpan beberapa misteri dan jadi bukti kebudayaan dan sejarah peradaban manusia di zaman itu. Sigiriya kini jadi Situs Warisan Dunia UNESCO dan destinasi wisata populer di Sri Lanka.

Berikut 5 fakta menarik benteng raksasa Sigiriya di Sri Lanka seperti dilansir dari channel YouTube Kabar Pedia dan sumber lainnya.

1. Benteng pertahanan keluarga raja

Sigiriya adalah benteng dengan ketinggian sekitar 200 meter. Dibangun di atas batu monolitik membuatnya jadi benteng terunik di dunia.

 BACA JUGA:

Selain benteng, bangunan tersebut juga pernah dijadikan sebagai istana kerajaan megah yang percaya dibangun oleh Dewa Hindu Rahwana di wilayah terpencil dan sulit dijangkau untuk melindungi keluarga raja pada masa itu.

Tak hanya itu, terdapat kompleks biara, istana, gua, hingga taman bertingkat di dalam Sigiriya. Menurut sejarahnya, benteng ini telah berumur hampir 5.000 tahun lalu dan digunakan juga tempat bertapa bagi para biksu sejak abad ketiga sebelum masehi.

2. Telah dihuni sejak zaman prasejarah

Karena memiliki sistem air hidrolik seperti pintu air, kanal, jembatan hingga pompa bawah tanah, maka berdasarkan penemuan bukti arkeologis dikatakan bahwa wilayah tersebut telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah.

Selain itu, terdapat juga beragam lukisan di dinding gua seperti lukisan para wanita yang diyakini sebagai gambar istri-istri para raja. Karena itu, benteng ini dikenal sebagai salah satu situs perencanaan kota terbaik, hal ini karena Sigiriya memiliki bentuk yang unik.

 BACA JUGA:

3. Situs warisan dunia UNESCO

UNESCO mengakui Sigiriya sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1982. Selain memiliki sistem hidrolik, ada juga taman-taman yang berfungsi sebagai struktur penahan air yang masih berfungsi dengan baik.

Halaman:
1 2
      
