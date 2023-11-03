7 Destinasi Wisata yang Pas untuk Liburan Musim Gugur, Cuacanya Nyaman

MUSIM gugur adalah waktu yang tepat untuk berlibur karena menawarkan cuaca hangat dan pengalaman yang menarik. Di beberapa destinasi, musim gugur menawarkan cuaca yang nyaman, jumlah pengunjung yang lebih sedikit, dan harga yang lebih terjangkau.

Namun, perlu diingat bahwa musim gugur juga bisa menjadi musim badai di beberapa tempat dengan cuaca hangat, biasanya hingga akhir November.

Berikut 7 destinasi wisata musim gugur dengan cuaca yang nyaman seperti dilansir dari USA Today.

1. Aruba

Adalah salah satu tujuan musim gugur yang sempurna bagi pencinta pantai dan petualangan di Karibia, misalnya di Pantai Andicuri dan Baby Beach, yang wajib Anda kunjungi.

Pantai ini memiliki keindahan pasir yang lembut dan akan memberikan pengalaman yang menarik bagi Anda yang menyukai olahraga air, seperti berselancar, jet ski, dan stand-up paddle boarding, yang sangat populer di sekitar pulau ini.

Tak hanya itu, para pengunjung juga dapat mencoba snorkeling ke bawah laut, yang menakjubkan dengan terumbu karang dan bangkai kapal yang menarik, dan keindahan lainnya.

Key West, Florida (Pinterest.com)

2. Key West, Florida

Key West adalah pilihan yang sempurna untuk liburan musim gugur yang hangat tanpa perlu paspor, dan cocok bagi Anda yang ingin menikmati liburan musim gugur yang menyenangkan.

Anda dapat menikmati cuaca yang nyaman dengan suhu sekitar 70 derajat Fahrenheit, yang terjadi selama September-November, sehingga tempat ini menarik untuk mengeksplorasi sejarah kota dan menikmati pantai yang memikat.

Destinasi ini juga menjadi tempat yang sangat direkomendasikan bagi pasangan yang mencari momen romantis, terutama pemandangan sunset yang mengagumkan di Smathers Beach dan berbagai pilihan hotel butik yang tersedia.

Tak hanya itu, suasana pesta di kota ini berlangsung sepanjang hari, yang membuatnya menarik bagi Anda yang ingin bersenang-senang.

3. Puerto Rico

Destinasi wisata ini cocok untuk untuk keluarga dan bagi Anda yang menyukai alam terbuka, bahkan menjadi salah satu lokasi yang ideal untuk liburan musim gugur dengan cuaca hangat.

Puerto Rico adalah wilayah tanpa perlu paspor AS yang dikenal dengan keindahan air terjunnya dan memiliki lebih dari 300 pantai yang menarik. Anda, dapat mencoba berselancar di pantai-pantai dekat Aguadilla atau mencoba kiteboarding di La Parguera.

Selain itu, para pengunjung dapat berkayak di salah satu dari tiga teluk bioluminescent di Puerto Rico untuk pengalaman bermain air yang menakjubkan di malam hari.

Bermuda (Pinterest.com)

4. Bermuda

Bermuda adalah tujuan liburan musim gugur dengan cuaca hangat yang sempurna untuk keluarga yang suka petualangan, terutama jika Anda tinggal di East Coast.

Selain keindahan pantai berpasir merah jambu yang terkenal, Bermuda juga menawarkan pengalaman wisata yang menakjubkan. Anda dapat menjelajahi Crystal Caves di Bermuda, di sana Anda akan melihat keindahan danau bawah tanah dan formasi bebatuan yang menakjubkan.

Selain itu, jangan lupa untuk mengunjungi Hamilton, ibu kota Bermuda, untuk berbelanja dan menikmati makanan penutup yang lezat, jangan lewatkan Bailey's Bay Ice Cream Parlour yang menawarkan lebih dari dua lusin camilan nikmat di bawah sinar matahari hangat Bermuda.