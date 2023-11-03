Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Pantai Eksotis Lampung, Cocok buat Healing Bareng Keluarga di Akhir Pekan

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:00 WIB
MENJELAJAHI Lampung memang tidak pernah ada habisnya. Keindahan yang ditawarkan oleh wilayah di Kepulauan Sumatera ini, cocok untuk Anda yang ingin mencari nuansa lain.

Lampung juga memiliki deretan pantai yang tersebar di sejumlah area. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menyatu dengan pulau-pulau kecil. Lalu di mana saja? Berikut 15 di antaranya seperti dihimpun dari berbagai sumber;

1. Pantai Pasir Putih

Pantai Pasir Putih berlokasi di Jalan Trans Sumatera, Tarahan, Lampung Selatan. Tempat ini jadi salah satu yang paling terkenal di Lampung, karena pemandangannya yang sangat indah.

Tiket masuk ke pantai ini sekitar Rp20.000. Jarak tempuh ke pantai ini sekitar 30-45 menit dari pusat kota Lampung. Saat musim liburan tiba, pantai ini kerap dipenuhi oleh wisatawan.

Pantai Teluk Kiluan

Pantai Teluk Kiluan, Lampung (Foto: IG/@isun26)

2. Pantai Teluk Kiluan

Pantai Teluk Kiluan terletak di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Obyek wisata ini terkenal dengan keberadaan lumba-lumba yang menarik perhatian wisatawan.

Kawasan Pantai Teluk Kiluan ini memang diketahui sebagai habitat lumba-lumba. Selain dapat melihat lumba-lumba, wisatawan dapat berenang di Laguna Gayau, snorkeling, atau sekadar melihat matahari tenggelam (sunset). Dari Kota Bandar Lampung, perjalanan menuju Pantai Teluk Kiluan menempuh waktu sekitar 3-4 jam.

Pantai Klara, Lampung

Pantai Klara, Lampung (Foto: IG/@doni_csl)

3. Pantai Klara

Pantai Klara terletak di Pesawaran, Lampung. Nama Klara merupakan singkatan dari kelapa rapat. Hal ini karena banyak pohon kelapa yang berderet, sehingga menjadikan pantai tersebut indah dan rimbun. Lokasinya tidak jauh dari Kota Bandar Lampung.

Dalam waktu sejam dari pusat kota dengan menempuh jarak sekitar 27 kilometer, pengunjung sudah bisa menikmati pantai ini. Pantai Klara terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pantai Klara 1 dan Pantai Klara 2.

Halaman:
1 2
      
