Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Kerajaan Jin Kawah Putih Ciwidey, Konon Tempat Berkumpulnya Arwah Leluhur Tanah Pasundan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:00 WIB
Misteri Kerajaan Jin Kawah Putih Ciwidey, Konon Tempat Berkumpulnya Arwah Leluhur Tanah Pasundan
Kawah Putih Ciwidey, Bandung, Jawa Barat (Foto: IG/@mobhimo)
A
A
A

OBJEK wisata Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikenal memiliki pemandangan alam indah. Namun di balik keindahannya, Kawah Putih rupanya menyimpan mitos yang kerap memantik rasa penasaran.

Kawah Putih terletak di Rancabali 44 km dari Kota Bandung, kawasan ini populer karena memiliki pemandangan indah. Untuk masuk ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Putih, bagi wisatawan domestik dikenakan tarif Rp30.000 per orang, sedangkan turis mancanegara Rp81.000 per orang. 

Masuk dari pintu gerbang, pengunjung harus menempuh perjalanan sekira 15 menit menuju utama kawasan Kawah Putih. Sampai di kawasan Kawah Putih, kita akan disuguhkan pemandangan sebuah kawah dengan kabut tipis sangat indah.

Kemudian, air danau yang berwarna putih kehijauan sangat kontras dengan batu kapur putih disekeliling danau.

Di utara danau, berdiri kokoh tebing batu kapur berwarna kelabu yang ditumbuhi lumut dan berbagai tumbuhan lainnya.

Kawah Putih Ciwidey

(Foto: Instagram/@_rianfirdaus)

Selain keindahan alam kawah putih, di sini juga terdapat mitos yang dipercaya turun temurun soal tempat berkumpulnya arwah para leluhur tanah pasundan.

Di Kawah Putih memang terdapat makam para leluhur, yaitu Eyang Jaga Satru, Eyang Rangsa Sadana, Eyang Camat, Eyang Ngabai, Eyang Barabak, Eyang Baskom dan Eyang Jambrong.

Bahkan, salah satu puncak Gunung Patuha, yaitu Puncak Kapuk konon diyakini sebagai tempat berkumpul arwah para leluhur yang dipimpin Eyang Jaga Satru.

Karenanya, di tempat ini masyarakat sesekali melihat sekumpulan domba berbulu putih secara gaib yang dipercaya sebagai jelmaan para leluhur, demikian dikutip dari laman Indonesia Travel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement