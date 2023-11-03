Misteri Kerajaan Jin Kawah Putih Ciwidey, Konon Tempat Berkumpulnya Arwah Leluhur Tanah Pasundan

OBJEK wisata Kawah Putih di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikenal memiliki pemandangan alam indah. Namun di balik keindahannya, Kawah Putih rupanya menyimpan mitos yang kerap memantik rasa penasaran.

Kawah Putih terletak di Rancabali 44 km dari Kota Bandung, kawasan ini populer karena memiliki pemandangan indah. Untuk masuk ke Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Putih, bagi wisatawan domestik dikenakan tarif Rp30.000 per orang, sedangkan turis mancanegara Rp81.000 per orang.

Masuk dari pintu gerbang, pengunjung harus menempuh perjalanan sekira 15 menit menuju utama kawasan Kawah Putih. Sampai di kawasan Kawah Putih, kita akan disuguhkan pemandangan sebuah kawah dengan kabut tipis sangat indah.

Kemudian, air danau yang berwarna putih kehijauan sangat kontras dengan batu kapur putih disekeliling danau.

Di utara danau, berdiri kokoh tebing batu kapur berwarna kelabu yang ditumbuhi lumut dan berbagai tumbuhan lainnya.

(Foto: Instagram/@_rianfirdaus)

Selain keindahan alam kawah putih, di sini juga terdapat mitos yang dipercaya turun temurun soal tempat berkumpulnya arwah para leluhur tanah pasundan.

Di Kawah Putih memang terdapat makam para leluhur, yaitu Eyang Jaga Satru, Eyang Rangsa Sadana, Eyang Camat, Eyang Ngabai, Eyang Barabak, Eyang Baskom dan Eyang Jambrong.

Bahkan, salah satu puncak Gunung Patuha, yaitu Puncak Kapuk konon diyakini sebagai tempat berkumpul arwah para leluhur yang dipimpin Eyang Jaga Satru.

Karenanya, di tempat ini masyarakat sesekali melihat sekumpulan domba berbulu putih secara gaib yang dipercaya sebagai jelmaan para leluhur, demikian dikutip dari laman Indonesia Travel.