Gaet Turis Taiwan, Indonesia Promosikan Pariwisata Bali dan 5 DSP di Kota Taipei

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei mempromosikan Bali dan 5 Destinasi Super Prioritas di Paviliun Wonderful Indonesia dalam Taipei International Tourism Fair (TITF) 2023 pada 3-6 November.

Paviliun Wonderful Indonesia menempati area seluas 36 meter persegi di Hall 1, Booth nomor J2107 Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan, dengan menghadirkan 4 pelaku industri pariwisata yang terdiri dari agen perjalanan dan operator tur serta beach club, yang mewakili Bali dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan ke pasar Taiwan.

Selain Bali yang baru-baru ini dianugerahi 'The best islands in Asia: Readers' Choice Awards 2023' oleh Conde Nast Traveler, Indonesia juga mengembangkan lima destinasi super prioritas baru yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Likupang di Sulawesi Utara, yang siap menyambut wisatawan dari seluruh dunia.