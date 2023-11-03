Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Babi Doyan Mandi di Lumpur? Ternyata Ini Alasannya Guys

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:00 WIB
Kenapa Babi Doyan Mandi di Lumpur? Ternyata Ini Alasannya Guys
Babi (Foto: Wikipedia)
A
A
A

KENAPA babi suka mandi lumpur? Bukan rahasia lagi jika babi memiliki kebiasaan unik, yaitu mandi lumpur. Kebiasaan ini memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi keberlangsungan hidup babi.

Melansir Live Science, Jumat (3/11/2023) alasan kenapa babi mandi lumpur adalah untuk mengatur suhu tubuhnya. Babi memiliki sedikit kelenjar keringat, banyak lemak tubuh, dan tubuh berbentuk tong yang menyimpan panas. Mandi di lumpur dapat menurunkan suhu tubuh babi sebesar 2 derajat selsius.

Mandi di lumpur lebih efektif dalam menyerap panas daripada berendam di air dingin. Air dalam lumpur menguap lebih lambat dari permukaan tubuh babi yang berlapis lumpur. Dengan begitu air di dalam lumpur memberikan manfaat pendinginan lebih lama.

