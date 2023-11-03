Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ingin Jadi Kucing, Wanita Ini 20 Kali Jalani Operasi Plastik, Begini Hasilnya!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:00 WIB
Ingin Jadi Kucing, Wanita Ini 20 Kali Jalani Operasi Plastik, Begini Hasilnya!
Chiara Dell'Abate telah menjalani 20 kali operasi agar tampil mirip kucing. (Foto: TikTok/Indy100.com)
WANITA ini sungguh aneh. Bagaimana tidak? Dirinya bercita-cita ingin menjadi kucing. Untuk mewujudkan impiannya itu, dia sudah menjalani 20 kali operasi plastik dengan memodifikasi kepala, wajah, dan alat kelaminnya.

Wanita bernama Chiara Dell’Abate (22) asal Italia itu mengungkapkan bahwa dirinya terinspirasi tampil seperti kucing setelah mendengarkan komentar orang lain.

Melansir dari Indy100, Sabtu (4/11/2023), Chiara berusaha tampil seperti kucing dengan memasang empat tanduk di kepalanya, enam manik-manik genital yang ditambahkan ke tubuhnya, tato bola mata, telinga lancip, eyeliner permanen, dan implan dahi.

Halaman:
1 2 3
      
