HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Suku Dayak Ot Danum yang Tersebar di Sepanjang Hulu Sungai Kalimantan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:02 WIB
Mengenal Suku Dayak Ot Danum yang Tersebar di Sepanjang Hulu Sungai Kalimantan
Suku Dayak di Kalimantan. (Foto: ANTARA)
A
A
A

SUKU Dayak merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan atau Borneo. Dayak punya 406 sub suku yang dibagi dalam 6 rumpun baik yang tinggal di wilayah Indonesia maupun Malaysia. Salah satu rumpunnya adalah Dayak Ot Danum.

Menurut Gubernur Pertama Kalimantan Tengah yang juga pahlawan nasional, Tjilik Riwut, suku Dayak Ot Danum atau disebut juga Dayak Dohoi memiliki 61 sub suku lain yang tersebar di hulu-hulu sungai di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Ada juga yang menyebutkan bahwa suku-suku tersebut hidup di hulu-hulu sungai Kapuas Selatan dan sepanjang Pegunungan Muller di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Hal tersebut sesuai dengan arti Ot Danum itu sendiri, yakni ‘Ot’ yang berarti orang dan ‘Danum’ yang artinya air. Sehingga Ot Danum artinya adalah orang-orang yang hidup di hulu sungai.

Halaman:
1 2 3
      
