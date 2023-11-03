Viral! Pria dan Wanita Bertengkar Gara-Gara Sandaran Kursi di Pesawat

SEORANG perempuan adu mulut dengan seorang pria gara-gara sandara kursi di pesawat. Pertengkaran keduanya dalam penerbangan direkam oleh penumpang lain lalu videonya viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 12 detik tersebut, terlihat dua penumpang bertengkar saat pesawat mendarat. Seorang wanita tampak marah dan mengatakan bahwa penumpang pria di belakangnya telah mendorong kursinya sepanjang penerbangan.

Video tersebut diposting di TikTok lalu muncul lagi di X atau Twitter dan ditonton lebih dari 8 juta kali.

