Viral! Ketinggalan Pesawat, Wanita Ini Lari ke Landasan Pacu untuk Hentikan Penerbangan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:00 WIB
Viral! Ketinggalan Pesawat, Wanita Ini Lari ke Landasan Pacu untuk Hentikan Penerbangan
Seorang wanita masuk ke landasan pacu Bandara Canberra untuk usai ketinggalan pesawat. (Foto: 9News)
SEORANG wanita ditangkap polisi setelah nekat berlari ke landasan pacu Bandara Canberra, Australia untuk berupaya menghentikan pesawat yang hendak lepas landas. Wanita yang ketinggalan pesawat itu berharap pilot mengizinkannya naik dalam penerbangan.

Wanita tersebut didakwa dengan beberapa tuduhan dan dijadwalkan hadir ke persidangan, Jumat (3/11/2023), untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum.

Mengutip dari 9NEWS, kejadian yang terjadi pada Rabu 1 November 2023 sekitar pukul 19.30 waktu Canberra itu viral di media sosial.

Dalam sebuah video yang viral terlihat wanita tersebut mengenakan celana hitam, sandal, dan jaket. Ia berjalan mendekati roda depan dan kokpit pesawat Qantaslink sambil melambaikan tangan untuk menarik perhatian pilot.

