Indonesia Comic Con 2023 Kembali Digelar di Jakarta, Seperti Apa Keseruannya?

EVENT ekonomi kreatif terpopuler Indonesia Comic Con x DG Con kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Assembly, Cendrawasih, dan Plenary Hall, Jakarta, pada 4-5 November 2023.

Acara pop culture terbesar di Indonesia ini dijamin tidak akan kalah meriah dibandingkan Indonesia Comic Con Pop Asia yang digelar pada Juni 2023. Pasalnya, Indonesia Comic CON x DG Con akan dimeriahkan dengan banyak cosplayer yang menyerupai berbagai karakter, baik itu karakter dari komik, anime, hingga gim.

Namun, keseruan Indonesia Comic Con x DG Con tidak hanya sampai di situ. Tentunya masih ada banyak daya tarik yang akan ditampilkan, dan pastinya berbeda dengan Indonesia Comic Con sebelumnya.

