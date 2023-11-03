Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Duduk Bersebelahan di Ruang Kokpit, Ini Perbedaan Tugas Pilot dan Copilot Selama Penerbangan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:02 WIB
Pilot dan Copilot memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda selama penerbangan (Foto: Pexels/Kelly)
A
A
A

PROFESI pilot dan copilot sangatlah penting dalam dunia penerbangan. Keduanya harus bekerja sama secara dinamis untuk mengemudikan pesawat terbang. Pilot dan copilot memiliki peran besar dalam membawa pesawat dalam keadaan aman dan tiba tepat waktu.

Meski kerap dianggap memiliki peran yang sama, namun rupanya pilot dan copilot punya perbedaan yang cukup signifikan. Lantas, apa perbedaan tugas dan tanggung jawab pilot dan copilot?

Berikut perbedaan terbesar antara pilot dan copliot ditinjau dari tanggung jawabnya selama penerbangan berlangsung sebagaimana dikutip dari Sky Team Aviation.

Tugas dan tanggung jawab pilot

Pilot ialah orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan pesawat. Ia wajib memiliki lisensi pilot yang memenuhi persyaratan badan regulasi penerbangan resmi.

Infografis Benda Wajib Dibawa Pilot

Pilot biasanya memiliki pengalaman dan keterampilan untuk mengendalikan pesawat selama penerbangan, termasuk melakukan manuver, take-off, dan landing.

Seorang kapten atau pilot yang sedang bertugas adalah mencakup semua aspek keselamatan para penumpang, kru, dan pesawat itu sendiri.

Dalam hal ini, pilot harus memastikan semua pemeriksaan dari sebelum, selama, hingga setelah penerbangan.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi cuaca, daftar periksa keselamatan, perencanaan penerbangan, dan menerbangkan pesawat ke tujuannya. Seorang pilot juga akan melaporkan setiap perubahan atau masalah yang dihadapi selama penerbangan.

Selain itu, mereka juga harus mendengarkan komunikasi kontrol lalu lintas udara dan menyesuaikan dengan rencana penerbangan yang dibutuhkan.

