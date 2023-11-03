Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Undangan Dubes Jepang, Sandiaga Jajaki Peluang Kerja Sama Medical Tourism

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |09:03 WIB
Hadiri Undangan Dubes Jepang, Sandiaga Jajaki Peluang Kerja Sama <i>Medical Tourism</i>
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Dubes Jepang untuk RI, Kanasugi Kenji (Foto: Dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. Pertemuan itu dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif antara kedua negara.

Sandi mengatakan, selama ini kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang sudah terjalin baik. Ia pun berharap kerja sama serupa bisa menular dalam hal kolaborasi pariwisata dan ekraf.

"Untuk itu, harapan saya hubungan baik ini dapat kita perluas dan saling melengkapi dalam kolaborasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, mulai dari pariwisata berkelanjutan, dukungan transformasi digital, penguatan ekosistem sub sektor games, dan pengembangan medical tourism (pariwisata medis) di Indonesia," kata Sandi, mengutip akun Instagramnya, @sandiuno.

Menparekraf Sandiaga Uno dan Dubes Jepang Kanasugi Kenji

(Foto: Kemenparekraf)

Menurut dia, potensi area kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan diplomatis dan menjawab tantangan global di antara kedua negara.

"(Tujuannya) untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang luas di antara Indonesia dan Jepang," tandasnya.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno juga telah memaparkan hasil dari kunjungan kerjanya ke Negeri Sakura, Jepang pada 27-29 Oktober 2023.

