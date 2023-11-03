Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Terkenal Sakti Mandraguna, Ini 5 Alasan Suku Dayak Sangat Ditakuti Penjajah Belanda

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:02 WIB
Terkenal Sakti Mandraguna, Ini 5 Alasan Suku Dayak Sangat Ditakuti Penjajah Belanda
Pasukan Merah Suku Dayak, Kalimantan (Foto: ANTARA/Jessica Helena Wuysang)
KENAPA Suku Dayak sangat ditakuti oleh penjajah Belanda di masa lalu akan diulas pada artikel kali ini.

Sudah menjadi rahasia umum jika di masa penjajahan, negeri Kincir Angin memiliki persenjataan yang lengkap dan modern.

Sedangkan pribumi kala itu masih mengandalkan senjata yang terbuat dari benda-benda di lingkungan sekitar, seperti sumpit panjang atau damek yang digunakan oleh Suku Dayak.

Meski jika dibandingkan terlihat tidak setara, namun Suku Dayak kala itu berhasil membuat Belanda ketakutan.

Ada beberapa alasan kenapa Suku Dayak sangat ditakuti Belanda pada saat itu. Melansir dari berbagai sumber, berikut di antara 5 alasannya;

1. Punya senjata mematikan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Suku Dayak memiliki senjata mematikan yakni sumpit atau damek. Senjata tradisional ini berbentuk pipa panjang dengan panah kecil di dalamnya.

Suku Dayak

(Foto: vikingsword/vandoo)

Dalam penggunaannya, sumpit akan ditiup dengan mulut agar panah kecil tersebut melesat ke arah target.

Menariknya, Suku Dayak biasanya membubuhi panah kecil tersebut dengan getah pohon ipuh atau iren yang beracun. Target yang terkena senjata beracun ini akan mengalami kejang-kejang dan tewas dalam hitungan menit saja.

Selain sumpit, Suku Dayak juga memiliki mandau atau parang yang kerap dibawa oleh para pria. Menariknya, penggunaan mandau tidak boleh sembarangan.

Senjata tersebut hanya boleh digunakan untuk membela diri. Apabila mandau sudah keluar dari sarungnya, konon mau tak mau harus ada korban jiwa.

Suku Dayak

(Foto: vikingsword/vandoo)

2. Pasukan hantu

Suku Dayak juga dikenal sebagai pasukan hantu yang menakutkan dan mematikan. Hal ini terjadi karena Suku Dayak memiliki pemahaman yang baik terhadap medan hutan Kalimantan.

Mereka bisa bergerak dalam kesenyapan dan tiba-tiba muncul di hadapan lawan dengan senjata mematikannya.

3. Didukung ilmu gaib

Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat Suku Dayak lekat dengan kehidupan gaib. Dalam kesehariannya, Suku Dayak masih menyembah roh dan melakukan ritual-ritual pemujaan untuk mendapatkan kekuatan gaib dari sang leluhur.

