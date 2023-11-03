3 Tarian Tradisional Khas Bali, Nomor 2 Bikin Calon Presiden Ganjar Pranowo Berdecak Kagum

CALON Presiden 2024, Ganjar Pranowo diketahui saat ini sedang berada di Bali dan dirinya disambut dengan salah satu tarian adat Bali ketika dirinya baru saja tiba. Bahkan, Ganjar mengaku kagum dengan tarian adat Bali yang ditampilkan untuk dirinya.

Ternyata di balik keindahan alamnya dan kulinernya yang kaya. Bali juga terkenal karena tarian adatnya yang memukau.

Tarian-tarian ini tidak hanya merupakan ekspresi seni, tetapi juga memiliki makna mendalam yang melibatkan nilai-nilai budaya dan sejarah khususnya di Pulau Dewata.

Berikut ini adalah beberapa tarian adat dari Bali;

1. Tari Kecak

Tari Kecak adalah sebuah seni tari yang mendunia, berasal dari Bali, Indonesia. Tarian adat Bali ini terkenal karena pertunjukannya yang melibatkan puluhan, bahkan ratusan penari laki-laki yang duduk dalam formasi melingkar.

(Foto: Pinterest/Jumilla)

Nama 'Kecak' sendiri berasal dari suara yang dihasilkan saat para penari mengangkat dan menggerakkan kedua lengannya sambil berseru dengan kata-kata 'cak ke cak ke cak'.

Tarian ini memberikan pengalaman visual yang unik, dengan para penari mengenakan kostum berpola poleng (kotak-kotak putih dan hitam), menciptakan tampilan mirip dengan papan catur yang memukau. Tari Kecak adalah salah satu aset budaya Bali yang kaya dan mendalam.

2. Tari Pendet

Tari Pendet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Bali, Indonesia. Tarian ini memiliki peran penting dalam upacara adat dan sering dijadikan sebagai persembahan kepada para leluhur atau dewa-dewi (Bhatara-Bhatari).

Pertunjukan Tari Pendet biasanya dilakukan di halaman Pura (tempat ibadat umat Hindu) yang menghadap ke palinggih, tempat bersemayamnya para dewa. Tarian adat Bali ini dipersembahkan di hadapan Bhatara dan Bhatari yang diwakili oleh patung atau gambar suci.

Penari Tari Pendet biasanya adalah wanita yang mengenakan pakaian adat Bali. Mereka membawa bokor atau canang sari yang berisi bunga sebagai elemen penting dalam pertunjukan ini. Kostum tari Pendet mencakup sabuk prada, anteng (cerik), dan kamben songket.

(Foto: Pinterest/Michelle Nadeau)

Selain itu, para penari juga membawa alat-alat upacara seperti sangku (alat sembahyang), mangkok perak, kendi (ceret) dan berbagai perlengkapan ritual lainnya. Tari Pendet adalah bagian dari warisan budaya Bali yang kaya dan menjadi simbol penghormatan dan penyembahan kepada para dewa dalam tradisi agama Hindu Bali.

Tarian inilah yang digunakan untuk menyambut Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam kunjungannya ke Bali itu. Ganjar Pranowo sendiri mengaku kagum dengan tarian yang ditampilkan untuk menyambut dirinya.

Terlebih ketika itu para penari yang menyambut Ganjar Pranowo ternyata mayoritas masih duduk di bangku SD. Keberhasilan para penari dalam tampil di hadapan Ganjar Pranowo memancarkan kebahagiaan dan semangat di antara mereka.