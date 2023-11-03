5 Makanan Unik Khas Pesisir Nusantara, Janda Mengandang hingga Mi Lendir

KEKAYAAN kuliner Indonesia bisa ditemukan di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tiap daerah memiliki makanan tradisional dengan cita rasa dan keunikan masing-masing. Masyarakat pesisir juga punya kuliner khasnya.

Jika bertandang ke sebuah wilayah di Indonesia, maka tak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khasnya.

Nah, ada juga makanan khas Nusantara yang unik baik dari segi penamaan maupun olahannya.

Berikut 5 kulinerkhas pesisir Nusantara yang unik.

1. Janda Mengandang

Mendengar nama makanan janda mengandang mungkin akan membuat Anda tertawa geli. Kok bisa ada nama kuliner sekocak ini. Ya, janda mengandang merupaka kue khas Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Konon menurut cerita penamaan jandang mengandang karena kue dulu dibuat oleh para istri untuk bekal suaminya pergi melaut. Janda mengandang terbuat dari tepung beras, sagu, dan ampas kelapa kemudian dikukus lalu disajikan dengan gula merah cair. Rasanya sangat legit.

2. Sate Ulat Sagu

Biasanya bahan untuk dibuat sate adalah daging kambing, sapi, kelinci, dan ayam. Tapi di Papua ada sate ulat sagu. Ulat tersebut diambil dari pohon sagu yang sudah dipotong atau dibiarkan membusuk. Kemudian dibikin sate.

Rasanya manis dan asin. Meski terlihat menjijikkan, tapi ulat sagu dipercaya kaya akan gizi.

Nah, jika Anda berkunjung ke Papua atau liburan ke Raja Ampat, jangan lupa menyantap sate ulat sagu.

3. Martabak Sagu

Martabak biasanya dibuat dari telur dan tepung terigu. Tapi, di Papua Barat ada martabak yang dibuat menggunakan sagu yang dihaluskan kemudian digoreng dan diberi gula aren atau gula merah. Rasanya manis dan gurih.