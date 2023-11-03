Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Cara Asyik Nikmati Kopi Hitam bagi Pemula, Coba dari Dosis Kecil hingga Berbagai Varietas

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |22:05 WIB
4 Cara Asyik Nikmati Kopi Hitam bagi Pemula, Coba dari Dosis Kecil hingga Berbagai Varietas
Cara asyik nikmati kopi hitam. (Foto: Freepik)
KOPI hitam adalah minuman yang dihasilkan dari campuran air dan kopi saja, tanpa menggunakan krim atau susu yang bisa mengubah rasa, warna dan penampilan dalam hidangan kopi tersebut.

Untuk menikmati kopi hitam biasanya hanya menambahkan gula saja, sehingga menjadikannya kopi yang sederhana. Sayangnya tak semua orang mampu menikmati si sederhana yang istimewa ini.

Padahal, dibanding jenis kopi lainnya yang memiliki banyak tambahan, kopi hitam dipercaya lebih sehat dan alami serta banyak kandungan nutrisi, seperti vitamin B seperti B2, B3, dan B5.

Namun, bagi kamu yang ingin mencoba menikmati kopi hitam, berikut empat cara sederhana bagi para pemula untuk mencobanya, dilansir dari laman Ottencoffee, Minggu, (1/9/2023).

Kopi

1. Minumlah dengan dosis kecil

Untuk mulai menjajal kopi hitam, kamu tidak bisa langsung meminumnya dalam cangkir ukuran besar seperti selama ini kamu menikmati kopi dengan gula atau kopi dengan susu.

Kopi hitam untuk pemula sebaiknya dinikmati dengan cangkir kecil karena kamu belum terbiasa dengan rasanya.

2. Jajal kopi hitam dari berbagai varietas

Kamu tidak akan tahu kopi seperti apa yang kamu suka jika tidak mencoba aneka varietas kopi yang ada. Cobalah berbagai biji kopi berbeda dengan cara seduh yang berbeda pula.

Kopi hitam akan sangat kaya rasa jika kamu mampu menikmatinya dari berbagai jenis varietas biji dan beragam roaster yang ada.

Satu biji kopi bisa saja berbeda after taste dan karakteristiknya. Coba sebanyak-banyaknya dan temukan kopi apa yang menjadi favoritmu.

Karena semakin panas air yang digunakan maka rasanya akan semakin pahit karena kafein lebur lebih cepat melalui suhu yang tinggi.

