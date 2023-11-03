Resep Nasi Goreng Matcha Spesial, Menu Berbeda yang Menggugah Selera

RESEP nasi goreng matcha bisa Anda coba sebagai inspirasi menu berbeda untuk santap bersama keluarga atau teman. Dengan sentuhan matcha yang kaya akan antioksidan, nasi goreng ini memberikan pengalaman kuliner tidak terlupakan.

Nasi goreng matcha menggunakan teh hijau bubuk asal Jepang. Teh hijau sendiri memiliki banyak manfaat kesehatan seperti membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Anda dapat mencoba resep ini di rumah dan jangan ragu untuk mengkreasikan hidangan ini.

Berikut ini resep nasi goreng matcha yang sangat menggugah selera:

Porsi: untuk 4 orang

Bahan-bahan:

Nasi putih (500 gr)

Daging ayam suir

Telur (2 butir)

Bakso sapi (5 buah)