FOOD

Resep Nasi Goreng Matcha Spesial, Menu Berbeda yang Menggugah Selera

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:10 WIB
Resep Nasi Goreng Matcha Spesial, Menu Berbeda yang Menggugah Selera
Ilustrasi nasi goreng matcha (Foto: Youtube)
A
A
A

RESEP nasi goreng matcha bisa Anda coba sebagai inspirasi menu berbeda untuk santap bersama keluarga atau teman. Dengan sentuhan matcha yang kaya akan antioksidan, nasi goreng ini memberikan pengalaman kuliner tidak terlupakan.

Nasi goreng matcha menggunakan teh hijau bubuk asal Jepang. Teh hijau sendiri memiliki banyak manfaat kesehatan seperti membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan jantung. Anda dapat mencoba resep ini di rumah dan jangan ragu untuk mengkreasikan hidangan ini.

Berikut ini resep nasi goreng matcha yang sangat menggugah selera:

Porsi: untuk 4 orang

Bahan-bahan:

Nasi putih (500 gr)

Daging ayam suir

Telur (2 butir)

Nasi Goreng Matcha

Bakso sapi (5 buah)

