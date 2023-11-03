5 Tips Tepat Menyimpan Keju agar Tak Cepat Jamuran dan Berubah Rasa

KEJU dikonsumsi dan disukai banyak orang dalam keseharian sehari-hari, baik tua, muda, hingga anak-anak. Keju memang bisa dibilang serbaguna, bisa dimakan langsung, ditambahkan ke berbagai makanan atau minuman, atau dimasak misalnya dengan dipanggang.

Tahukah Anda, keju perlu disimpan dengan baik agar rasa dan teksturnya tetap terjaga, serta tidak cepat jamuran. Sayang kan keju jadi jamuran dan tak bisa dipakai, hanya karena salah cara penyimpanan. Maka dari itu, sebagaimana dilansir dari NDTV, Jumat (3/11/2023) berikut lima tips menyimpan keju dengan benar.

1. Dibungkus: Pakai wax wrap untuk membungkus kembali sisa keju setelah digunakan, bukan dibungkus pakai plastik ya!

2. Simpan di wadah: Masukkan sisa keju yang masih ada ke dalam wadah kering, kedap udara, atau kantung tertutup selama penyimpanan.

