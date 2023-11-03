Jadi Simbol Palestina, Ternyata Ini Manfaat Semangka untuk Kesehatan

SEMANGKA beberapa hari ini ramai dibahasa di sosial media. Pasalnya, buah berwarna merah ini dianggap sebagai bentuk dukungan masyarakat pada Palestina atas perang Israel-Hamas.

Semangka sudah menjadi simbol perlawanan masyarakat Palestina sejak 1967. Kala itu, Israel menguasai Tepi Barat dan Gaza, serta mengambil Yerusalem Timur.

Sebenarnya, selain karena simbol, semangka pun memiliki manfaat lebih untuk kesehatan.

Merangkum dari laman resmi Portal Merauke, Jumat (3/11/2023) berikut manfaat semangka bagi kesehatan.

1. Alternatif bagi penderita diabetes

Semangka mengandung gula relatif rendah. Selain itu, manfaat buah semangka bagi penderita diabetes yaitu kandungan yang terdapat dalam buah semangka mampu merangsang produksi insulin sehingga menurunkan kadar gula dalam darah

2. Menjaga kesehatan ginjal

Manfaat konsumsi semangka lainnya baik untuk kesehatan ginjal karena adanya kandungan kalium yang tinggi. Kalium ini membantu membersihkan sisa-sisa racun yang terdapat pada ginjal. Selain itu, buah semangka mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah sehingga mengurangi resiko kerusakan ginjal dan pembentukan batu ginjal.