Ivan Gunawan Desain Series Hijab, Hasil Penjualan Bakal Disumbangkan ke Palestina

IVAN Gunawan tidak ada habisnya dalam berkarya. Terbaru, desainer yang kerap kali tampil sebagai juri itu telah membuat desain hijab motif masjid Al-Quds dan masjid Al-Aqsha. Karya ini merupakan series eksklusif.

Melihat dari Instagram @hamza.tamimy hijab ini memiliki warna dasar hitam dan berbentuk segi empat. Disekelilingnya terdapat list warna merah, hijau, dan putih. Perpaduan warna seluruhnya menggambarkan warna bendera Palestina.

Semakin indah, hijab ini dikelilingi gambar dua masjid besar di Palestina yakni masjid Al-Quds dan masjid Al-Aqsha. Selain masjid besar, kedua masjid tersebut pun merupakan masjid yang sangat bersejarah untuk umat Muslim.

Tidak hanya sampai di situ saja, di sekeliling masjid pun terlihat gambar daun dan bunga yang sangat cantik menghiasi kerudung tersebut. Dalam siaran langsungnya, Ivan Gunawan menyampaikan jika gambar tersebut memperlihatkan keadaan masyarakat Palestina yang menjadi korban serangan Israel.

“Karena ini kejadian di sana memakan banyak korban, anak-anak, perempuan, jadi aku ingin memberikan inspirasi bunga di sini. Karena bunga melambangkan penghormatan pada korban perang," kata Ivan Gunawan dikutip dari siaran langsung di Instagram @ivan_gunawan, Jumat (3/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Ivan Gunawan juga menyampaikan jika nantinya seluruh hasil penjualan series spesial ini akan disumbangkan untuk warga Palestina.