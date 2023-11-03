Siapkah Indonesia Jadi Pusat Modest Fashion Dunia?

IMPIAN untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kiblat modest fashion dunia, bukan perkara mudah. Namun, banyak pelaku industri fashion hingga stake holder optimistis bisa mewujudkannya.

Tahun ini saja, banyak digelar perhelatan modest fashion di Indonesia. Mulai dari ajang Muslim Fashion Festival atau MUFFEST+ dengan menggandeng IN2MOTIONFEST, Maret 2023 lalu. Ajang ini melibatkan 200 desainer modest fashion. Termasuk juga menghadirkan para desainer mancanegara, seperti Laos, Kamboja, Singapura, Thailand dan Brunai Darussalam.

Kemudian ada event Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 pada 19-21 Oktober 2023 dan berdampingan (back to back) dengan pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38. Ajang tahunan ini mengusung tema "Discover Indonesian Modest Fashion Excellence", melibatkan 214 desainer atau jenama yang memamerkan karya mereka.

Sementara itu, TEI 2023 digelar secara hibrida, yakni secara langsung di luar jaringan pada 18-22 Oktober 2023 dan secara daring dengan konsep situs web interaktif berbasis katalog elektronik hingga 18 Desember 2023.

JMFW bukan sekadar sebuah pagelaran busana, tetapi juga merupakan ekosistem modest fashion yang melibatkan berbagai pihak dari hulu hingga hilir. Ini harus menjadi perhatian dengan terus memberikan dukungan untuk mempromosikan produk-produk buatan Indonesia.

Ini selaras dengan yang disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat event itu. Menurutnya, JMFW dapat menjadi salah satu kontributor untuk terus mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia semakin cinta dan menggunakan produk Indonesia.

Jerry Sambuaga optimistis, Indonesia dapat memainkan peran strategis dalam industri modest fashion dunia. Untuk itu, masing-masing komponen ekosistem modest fashion harus menjalankan pengembangan sesuai tugas dan fungsinya. Cara ini dapat mengakselerasi pertumbuhan modest fashion dalam negeri, hingga akhirnya terwujud visi Indonesia sebagai salah satu kiblat modest fashion dunia.

Selesai di ajang JMFW, para pelaku industri fashion tidak berhenti berkreasi. Mereka ikut meyemarakkan ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 25-29 Oktober 2023. Ajang ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) RI dan Indonesia Fashion Chamber (IFC) dalam rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-10.