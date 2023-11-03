Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Menuju Pusat Fashion Dunia, Industri Modest Indonesia Alami Perkembangan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:40 WIB
Menuju Pusat Fashion Dunia, Industri Modest Indonesia Alami Perkembangan
IN2MF 2023. (Foto: Dok. IFC)
MODEST fashion telah menjadi fenomena global dan salah satu kekuatan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Sebagai kegiatan kolaboratif yang berkelanjutan untuk menggiatkan industri modest fashion Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia, gelaran IN2MF tahun kedua ini kembali menghadirkan kegiatan fashion exhibition berstandar internasional, fashion show, talkshow, dan business matching.

Melalui sambutan yang disampaikan dalam fashion show IN2MF 2023, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menegaskan bahwa industri modest fashion Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Bahkan, industri modest fashion telah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia.

“Produk modest fashion merupakan salah satu sektor industri yang menjadi fokus pemerintah untuk didorong ekspor dan penguatan industrinya dari hulu ke hilir. Sehingga, hal ini dapat menciptakan peluang bisnis yang luas dan diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif dalam ekonomi nasional” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung.

IN2MF 2023 hadir dengan peningkatan dari tahun sebelumnya, antara lain dari tampilan acara fashion show dan exhibition, maupun kuantiti dan kualitas jenama dan desainer modest fashion yang turut berpartisipasi. Total sebanyak 1478 look dari 168 desainer Indonesia, 10 desainer internasional, dan lebih dari 200 jenama yang meramaikan acara ini. Desainer dan jenama tersebut mewakili anggota Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia, binaan Bank Indonesia, Kemenkop UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, komunitas dan sekolah mode di Indonesia.

Fashion

