HOME WOMEN FASHION

Daya Beli Produk Fesyen Muslim Meningkat 6,1 Persen, Kementerian Perdagangan Beri Apresiasi

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:29 WIB
Kemendag apresiasi daya beli produk feysen Indonesia. (Foto: Istimewa)
Kemendag apresiasi daya beli produk feysen Indonesia. (Foto: Istimewa)
A
A
A

DAYA beli produk feysen Muslim kini meningkat 6,1 persen dalam empat tahun terakhir. Data tersebut berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2022.

Berangkat dari situ pula lah membuat Kementerian Perdagangan mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Islamic Fashion Institute (IFI) dengan buyer asal Korea Selatan Dongdaemun Clothing Sewing Association (DCSA) senilai USD 2,5 juta.

Penandatanganan MoU dilakukan pada pelaksanaan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), pada Jumat (20/10/2023) di Tangerang, Banten.

Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif, Miftah Farid mengungkapkan, MoU yang dilakukan IFI dan DCSA meliputi kerja sama dalam tiga hal. Pertama, pemberian lokakarya (workshop) dan sosialisasi terkait modest fesyen oleh tenaga ahli IFI.

Muslim

Lokakarya ini tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di Jepang, Amerika Serikat, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

Kedua, dari sisi promosi modest fashion, DCSA akan memfasilitasi toko khusus modest fashion di Dongdaemun Design Plaza (DDP), Seoul, Korea Selatan. Ketiga, kerja sama pertukaran pelajar. Dalam hal ini, IFI akan memberikan beasiswa untuk mahasiswa Korea Selatan dan sebaliknya.

