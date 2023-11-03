Membangun Kolaborasi Lintas Stakeholder Lewat Film Invisible Hopes

JAKARTA - Berangkat dari panggilan hati untuk menolong para perempuan hamil terutama anak bawaan dalam penjara (anak bawaan adalah anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara), Lam Horas Film telah membuat satu film dokumenter panjang berjudul “Invisible Hopes”.

Film tersebut menceritakan tentang kehidupan tahanan atau narapidana yang hamil dan anak bawaan. Melalui pembuatan film tersebut Lam Horas Film ingin mengetuk hati negara dan masyarakat untuk lebih memperhatikan para ibu hamil dan anak di balik jeruji penjara.

Film pemenang Piala Citra untuk kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik tersebut telah dibawa roadshow impact campaign melalui pemutaran dan diskusi film di 17 provinsi di Indonesia.

Bahkan Film tersebut dan sutradaranya, Lamtiar Simorangkir, pernah diundang ke simposium internasional. Dari roadshow tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kepada negara.

Pada Selasa, 31 Oktober 2023 telah dilakukan puncak dari impact campaign tersebut dimana pada acara tersebut dilakukan penyerahan rekomendasi yang telah terkumpul dari hasil roadshow kepada delapan lembaga negara, Kemen PPPA, Kemenkes, Kemendagri, Kemenko PMK, Bappenas, Kemendikbudristek, Mahkamah Agung, dan Polri.