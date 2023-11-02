Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pelajar Cosplay Jadi Eyang Habibie dan Ainun, Bikin Netizen Terharu

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:07 WIB
Viral Pelajar Cosplay Jadi Eyang Habibie dan Ainun, Bikin Netizen Terharu
Viral Cosplay Habibie-Ainun. (Foto: TikTok)
A
A
A

MEMPERINGATI hari santri kemarin, para pelajar siswa kelas XI asal Solo diminta melakukan costume play atau cosplay sebagai tugas sekolah mereka. Nah, ada siswa dan siswi yang memilih untuk menjalani Habibie dan Ainun sebagai tokoh roleplaynya.

Menggunakan busana dan properti yang terkonsep dengan baik. Siswa dan siswi yang tidak diketahui identitasnya itu juga terlihat begitu piawai dan menikmati saat berlangsungnya acara. Bahkan mereka berdua juga terlihat sangat mirip dengan tokoh yang diperankan.

Viral Habibie-Ainun

“Cosplay eyang Habibie dan ibu Ainun,” tulis pemilik akun, dikutip dalam TikTok @sonegang.

Siswa laki-laki nampak mengenakan busana jas hitam lengkap dengan peci, sedangkan wanita mengenakan busana seperti kebaya lengkap dengan selendang dan kain yang menutupi bagian kepalanya.

Namun ternyata tidak sampai di situ, dengan sang wanita yang duduk di kursi roda berperan sebagai Ainun, dan laki-laki mendorong kursi rodanya berperan sebagai Habibi mereka nampak melintasi karpet yang telah disediakan sambil melambaikan tangan sebagai ucapan salam, sehingga menambah kesan dramatis saat pementasan.

Meskipun ditonton oleh banyak siswa lainnya, mereka berdua tetap percaya diri sambil memberikan senyuman termanisnya kepada teman-teman, sekaligus ke hadapan kamera yang merekam aksi keduanya tersebut.

Halaman:
1 2
      
