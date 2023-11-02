Viral Pengendara Motor Hentikan Ambulans di Tengah Jalan demi Istrinya

AMBULANS ambulans memang menjadi salah satu kendaraan yang harus diutamakan di jalan raya. Pasalnya, ambulans biasanya membawa orang dengan kondisi darurat kesehatan.

Nah, kita juga bisa loh memberhentikan ambulans di tengah jalan dalam keadaan darurat. Seperti yang terjadi pada video viral yang menampilkan momen menegangkan dan mengharukan letola pengendara motor mencegat mobil ambulans di tengah jalan.

Pengendara motor tersebut memberhentikan mobil ambulans di belakangnya, karena sang istri yang diboncengnya akan segera melahirkan. Video detik-detik momen menegangkan tersebut tampak terekam dari dalam mobil ambulans saat melewati kawasan Gatot Subroto, Jakarta.

Terlihat sang istri yang duduk di belakang si pengendara motor turun sambil tampak memegang pinggulnya dan meringis kesakitan. Melihat istrinya sudah kesakitan dan akan segera melahirkan, si pengendara motor lantas lansung menghampiri ambulans yang berhenti tepat di belakangnya.

“Jadi tim sedang berjalan santai di daerah Gatot Subroto. Tiba-tiba kami diberhentikan pemotor yang berboncengan,” tulis dalam keterangan video tersebut, dilansir dari akun TikTok @denisalfaro23.

“Ternyata sepasang suami istri dan bapaknya minta bantuan untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Ternyata sang istri sudah mau melahirkan,” sambungnya.

Dengan sigap, sopir ambulans dan tim yang ada di dalamnya lantas langsung menolong sepasang suami istri tersebut. Mereka langsung tancap gas menuju puskesmas terdekat. Hingga akhirnya, ibu yang akan melahirkan itu sampai ke puskesmas dan berhasil melahirkan dengan selamat.

“Kami langsung tancap gas menuju puskesmas karena si ibu sudah mulai kesakitan. Alhamdulillah pasien selamat sampai di puskesmas terdekat,” tutur keterangan video tersebut.